F1 – La nuova Ferrari fa breccia nel cuore di Rosberg | il commento del tedesco dopo la

F1 - Vettel si interroga sul nome della sua nuova Ferrari : “ecco come potrei chiamarla quest’anno” : Solito attribuire un nome alla sua monoposto, Vettel pare avere già un’idea in mente per la SF90 La presentazione della nuova Ferrari è ormai in archivio, il team di Maranello ha mostrato al mondo la SF90 e adesso la spedirà a Barcellona per la prima sessione di test del 2019. Un appuntamento importantissimo per Sebastian Vettel, impaziente di scoprire il potenziale della propria monoposto e il livello della concorrenza. interrogato ...

Presentata la nuova Ferrari. Obiettivo riportare il titolo mondiale a Maranello : Svelata la SF90, come gli anni della scuderia. La rossa competitiva con Sebastian Vettel per puntare a vincere il titolo piloti che manca dal 2007

F1 – Dalla nuova vernice al dualismo Vettel-Leclerc - Binotto fa chiarezza dopo la presentazione della Ferrari : “necessario fare delle rivoluzioni” : Mattia Binotto parla a margine della presentazione della nuova SF90: il team principal Ferrari ha analizzato tutte le novità apportate alla monoposto rossa La presentazione della nuova Ferrari è andata in scena oggi, facendo emozionare tutti i fan della scuderia del cavallino rampante. La SF90 presenta una livrea tutta da scoprire e caratteristiche aerodinamiche e tecniche del tutto innovative. A spiegare ai supporter del team di Maranello ...

F1 - Vettel ‘battezzerà’ la nuova SF90 : il programma di lavoro della Ferrari in vista dei test di Barcellona : In vista dei test di Barcellona, la Ferrari ha stilato il programma di lavoro: sarà Vettel a ‘battezzare’ la SF90 nella giornata di lunedì Oggi la presentazione, lunedì i testi di Barcellona per cominciare ad ottenere le prime risposte dalla SF90. Sono giorni intensi per la Ferrari, protagonista oggi del lancio della nuova vettura, pronta a contendere i titoli mondiali a Mercedes e Red Bull. Nella giornata di domenica il team ...

Ferrari 2019 - tutti i segreti della nuova SF90 : Si chiama SF90, ed è l'ultima nata in casa Ferrari. È la macchina con la quale Sebastian Vettel e Charles Leclerc cercheranno di riportare a Maranello quel Mondiale che manca ormai dal 2007. Quella che è appena iniziata è una stagione di grandi novità, due in particolare: il nuovo team principal Mattia Binotto (che ha sostituito Maurizio Arrivabene alla guida della squadra) e il nuovo pilota, il giovanissimo francese Charles Leclerc, che ...

La nuova Ferrari SF90 fa già discutere : è rossa o arancione? [GALLERY] : Il colore della nuova Ferrari SF90 fa discutere: la nuova monoposto si tinge di arancione? La verità sulla nuova tonalità della livrea del Cavallino E’ stata svelata oggi a Maranello la nuova SF90: la Ferrari con la quale Vettel e Leclerc sfrecceranno sui circuiti di tutto il mondo nel corso della stagione 2019 di F1, a caccia di grandi soddisfazioni e importanti risultati. La novità principale della nuova livrea Ferrari è ...

Ferrari 2019 - la nuova SF90 lascia un po’ delusi. E per ora non fa paura : Svelata la Ferrari SF90 che affronterà il mondiale di Formula 1 2019. Una Ferrari che non sorprende e che lascia un po’ delusi. In molti si aspettavano una Rossa rivoluzionaria che potesse rispondere, almeno visivamente, a quanto mostrato nella Mercedes pochi giorni fa. In alcune aeree la SF90 sembra addirittura compiere dei passi indietro, abbandonando alcune soluzioni che sulla vettura 2018 erano sembrate innovative ma evidentemente non ...

F1 - la nuova Ferrari SF-90 : analisi tecnica. Una vettura portata all’estremo per cercare il salto di qualità definitivo : Si chiama SF-90, è “meno rossa” della precedente e sembra assolutamente avveniristica. Ma, la nuova Ferrari che prenderà parte al Mondiale di F1 2019, saprà essere anche vincente? Se ci concedete il tempo necessario per munirci di una sfera di cristallo potremmo rispondere a questo importante quesito, o meglio “il” quesito sul quale ruoterà tutto il campionato della massima categoria del motorsport. Non sappiamo se la ...

SF90 - un nome decisamente pesante per la nuova Ferrari : Il nome ostenta orgoglio e responsabilità. Scuderia Ferrari 90. Il simbolo più avanzato e concreto di una storia lunga 90 anni, la più lunga, illustre e pesante del motorismo. E' opaca la vernice ...

VIDEO Presentazione nuova Ferrari SF-90 : riviviamo le immagini della Rossa svelata a Maranello : Si chiama SF-90 la nuova, splendida, Ferrari di casa Maranello, la vettura che prenderà parte al Mondiale di Formula Uno 2019 e che, nell’idea di tutta la scuderia, dovrà riportare a casa un titolo mondiale che manca ormai da 12 anni. La monoposto con il Cavallino Rampante sulla fiancata è stata svelata all’insegna dell’orgoglio, incominciando dallo slogan #EssereFerrari che conferma come la squadra si voglia unire in maniera totale per ...

È stata presentata la nuova Ferrari SF 90 - in pista il 17 marzo in Australia : Articolo aggiornato alle ore 12,30 del 15 febbraio 2019. Si chiama SF 90 per rendere omaggio ai 90 anni della Scuderia (nata nel 1929), la prima monoposto Ferrari nata sotto la presidenza di John Elkann. La Rossa è stata svelata in anteprima mondiale questa mattina a Maranello in attesa dei primi test in programma lunedì sul circuito di Montmelò a Barcellona. Viene cosi'' abbandonata la vecchia numerazione (SF 71H nel 2018) della ...