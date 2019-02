Ex Ilva di Taranto | 100 euro a chi non si fa male sul lavoro nell' azienda delle mense

Ex Ilva - sindacati scrivono a Di Maio e Costa : “Bonifiche a Taranto ferme : non c’è un progetto né una data d’inizio” : I lavori di bonifica dell’ex Ilva sono fermi, non c’è un real progetto né una data di inizio. Nonostante le risorse siano già stanziate. È quanto denunciano Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm di Taranto in una lettera inviata a Luigi Di Maio e Sergio Costa nella quale viene chiesto al governo di convocare un tavolo ministeriale per definire un piano che consenta di “partire il prima possibile” secondo quanto previsto ...

Ex Ilva - vento sparge polveri su Taranto. Chiesto incontro a Prefetto - : La denuncia del movimento ambientalista "Taranto Libera": il vento "porta sulle case, in particolare nei quartieri del Tamburi e Borgo, polveri derivanti dal ciclo produttivo dello stabilimento ...

Taranto - si dimette l'ultimo consigliere M5s : dopo le promesse tradite sull'Ilva il Movimento sparisce dalla città : Francesco Nevoli ha annunciato l'addio su Facebook. A Taranto alle Politiche il partito di Di Maio ha raggiunto il 50 per cento (con punte del 70 per cento tra gli operai). A settembre la fuoriscita indignata dell'altro consigliere

Ilva - la procura di Taranto sequestra colline ecologiche : A sei mesi dall'accordo ambientale tra la nuova proprietà, Arcelor Mittal, e il governo, sono state sequestrate, su indicazione della procura di Taranto, le tre collinette ecologiche che l'Ilva aveva ...

Ex Ilva di Taranto - discarica abusiva di rifiuti cancerogeni sulle collinette : trovati diossina e metalli : Il blitz dei carabinieri del Noe per il sequestro preventivo d'urgenza di tre collinette 'ecologiche' a ridosso del siderurgico, diventate una "enorme discarica abusiva di svariate tonnellate di rifiuti industriali". Sostanze altamente pericolose nel terreno

Ilva - la Corte europea dei diritti umani condanna l’Italia : “Non ha protetto i cittadini di Taranto dall’inquinamento” : La Corte europea dei diritti umani ha condannato l’Italia perché “il persistente inquinamento causato dalle emissioni dell’Ilva ha messo in pericolo la salute dell’intera popolazione, che vive nell’area a rischio” di Taranto, specificando che “le autorità nazionali non hanno preso tutte le misure necessarie per proteggere efficacemente il diritto al rispetto della vita privata“. E ora, specifica la Corte, le misure ...

