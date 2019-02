“Entusiasti di condividere con te questo nuovo capitolo della storia della MotoGp” | lo

sportfair

(Di sabato 16 febbraio 2019) Il messaggio specialeYamaha per il 40° compleanno di Valentino Rossi: le dolci parole del team di Iwata per il Dottore Sono ben 40 le candeline che Valentino Rossi spegne oggi, un traguardo che il nove volte campione del mondo ha deciso di festeggiare con amici e parenti in maniera blindatissima, senza far trapelare nulla sui social. Tantissimi i messaggi di auguri per il pilota Yamaha sui social e, tra questi, non poteva di certo mancare quello del team di Iwata.“Buon compleanno, @valeyellow46! Un altro anno pieno di azione ci attende e siamo così entusiasti dicon teprossimoMotoGp. A nomefamiglia Yamaha, ti auguriamo un compleanno felice e speciale. #VR40“,lo speciale messaggioYamaha per Valentino Rossi.LEGGI ANCHE >>> MotoGp – Da Jovanotti a Carl Cox: gli auguri… musicali ...