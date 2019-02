El Nino sul Pacifico | quali conseguenze?

Trova foto hard sul telefoNino della figlia disabile : era stata violentata. Due sotto accusa : di Teodora Poeta Al via il processo bis, stavolta davanti ai giudici del Tribunale di Teramo, per un 53enne di Civitella già condannato in primo grado a 4 anni di reclusione dai giudici delle Marche, ...

L'Eredità - GaetaNino e il disastro alla Ghigliottina : "Nuvole" - Insinna a bocca aperta - volano insulti : Dopo l'entusiasmo iniziale, primi guai per Gaetanino, il nuovo campione delL'Eredità che pare aver sostituito nei cuori dei telespettatori il giovanissimo idolo Diego Fanzaga. L'avvocato però è rimasto fregato dalla Ghigliottina della puntata andata in onda il 12 febbraio: non è riuscito a indovinar

L'Eredità - arriva GaetaNino e vince : choc da Flavio Insinna - quella voce sul campioncino Diego Fanzaga : Morto (televisivamente parlando) un Diego Fanzaga se ne fa un altro? Si torna negli studi de L'Eredità, il quiz pre-serale condotto da Flavio Insinna su Rai 1 e campione di ascolti. Da qualche sera, come è noto, il campione non è più Diego, il ragazzo che ha sbancato portando a casa oltre 160mila eu

Nino D’Angelo e Livio Cori : sul palco la nostra Napoli : Portare la musica napoletana e rinnovare l'attenzione per tutto il Sud: questo il messaggio che Nino D'Angelo e Livio Cori vogliono trasmettere dal palco del Teatro Ariston. L'originale duo è in gara al Festival di Sanremo con il brano "Un'altra luce". "Con me non è mai mancata Napoli a Sanremo. Ho sempre cantato la mia lingua, ne sono fiero. E Livio segue le mie stesse orme. Ci sarà un proseguo sicuro", ha detto Nino D'Angelo. "Sto camminando ...

Annamaria Franzoni - il nuovo vicino di casa sull'AppenNino bolognese : «Le affiderei i miei figli» : Antonio Bignami, il vicino di casa di Annamaria Franzoni, non ha dubbi: «Le affiderei i miei figli», dice dopo il ritorno alla libertà della donna condannata per...

Allerta Meteo Emilia Romagna : rischio valanghe sull’AppenNino emiliano : Possibile distacco di valanghe sull’Appennino Emiliano centrale: il servizio Meteomont dell’Arma dei carabinieri, in collaborazione col servizio Meteo dell’Aeronautica, ha emesso una Allerta gialla. Particolare attenzione sui versanti nord-orientali dell’Appennino tosco-Emiliano dove il pericolo di valanghe c’e’ anche in presenza di un debole sovraccarico del manto nevoso. Allerta gialla per neve diramata ...

Vestiti da nazisti nel giorno della Memoria : accade sull'AppenNino bolognese : BOLOGNA - Vestiti con la divisa delle truppe di montagna delle Ss in occasione del giorno del Memoria. È successo domenica scorsa sull'Appennino al Cavone di Lizzano in Belvedere. Forse una ...

Maltempo - Ciclone Polare al Sud : bufere di neve nella notte sull’AppenNino fino a bassa quota - nubifragi sulle coste [LIVE] : 1/16 ...

I migliori piatti del fine settimana si gustano a San Mauro Pascoli - CaNino e Torbole sul Garda : Degustazioni, giochi in piazza, mostre fotografiche e spettacoli musicali, animeranno il centro storico da giovedì 17 a domenica 20 gennaio. In tavola saranno serviti deliziosi panini con salsiccia e ...

La denuncia della BoNino : Dal governo nessuna relazione sull'aborto : Emma Bonino ha depositato un'interrogazione al ministro Giulia Grillo perché per la 'prima volta dal 2000 non viene presentata al parlamento la relazione del ministro della Salute sullo stato di ...

F1 - Hamilton irriconoscibile sui social : un attempato nonNino spunta sul profilo del campione inglese [FOTO] : Il pilota inglese è stato trasformato per via di una campagna pubblicitaria di Allianz, in cui appare nelle vesti di un attempato nonnino Anziano tutto d’un tratto, per via di una campagna pubblicitaria organizzata dalla compagnia d’assicurazione Allianz insieme alla Mercedes. Il protagonista? Neanche a dirlo Lewis Hamilton, il cui aspetto è stato notevolmente modificato per sembrare un attempato nonnino. A rivelare in anticipo ...

Decreto Carige divide l'Italia - Renzi : 'si vergogNino per offese e insulti'. Di Maio : 'noi non la venderemo a due euro' : E invece ora proprio loro, i populisti, potrebbero trovarsi costretti ad aiutare quel mondo che, in teoria, hanno sempre detestato, quelle banche che hanno sempre etichettato come poteri forti. Nel ...

Renzi e Boschi all'attacco "Carige? Si vergogNino per insulti sulle banche" : Il governo pensa a un "paracadute" per Carige? Diventa subito bersaglio di chi in passato ha salvato Monte dei Paschi.E in particolare di Matteo Renzi, che proprio sulla questione banche si è giocato - in parte - credibilità e consensi. "In dieci minuti il governo ha salvato una banca, la banca di Genova", attacca in un video su Facebook, "Ha fatto bene. Il governo ha fatto bene perché quando le famiglie e i risparmiatori sono a rischio si ...