È morto Bruno Ganz | dall angelo di Wenders a Hitler e Pane e tulipani di Soldini

Bruno Ganz morto a 77 anni a Zurigo. Ha recitato ne “Il cielo sopra Berlino” e “Pane e tulipani” : L’attore svizzero Bruno Ganz è morto a Zurigo all’età di 77 anni. Lo ha annunciato oggi il suo manager. Nato a Zurigo, Bruno Ganz arriva in Germania nel 1962 dove ha i suoi primi ingaggi al Junges Theater Göttingen e al Theater am Goetheplatz di Brema. Nel 1967 conosce Peter Stein con cui realizza numerosi progetti teatrali. In seguito è assunto allo Schauspielhaus di Zurigo. Ha lavorato con prestigiosi registi teatrali come Peter Zadek, Peter ...

Bruno Ganz è morto. L'attore celebre per l'interpretazione di Adolf Hitler e per Pane e Tulipani : L'attore Bruno Ganz è morto a Zurigo a 77 anni. Lo scrive la Dpa citando il suo management. Figlio di un operaio svizzero e di madre italiana, Ganz era nato a Zurigo nel 1941.Una carriera lunga, con moltissimi film importanti. Ma in Italia è diventato celebre soprattutto per due interpretazioni: nel 2000 per il ruolo di Fernando in "Pane e Tulipani" di Silvio Soldini, che ebbe un grande successo di pubblico. Nel 2004 per la ...

