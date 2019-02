Donatella Rettore spiega a Ora o mai più come si è fatta male

Ora o mai più - Donatella Rettore si presenta in studio da Amadeus in carrozzina : Brutta sorpresa nello studio di Ora o mai più . Al talent show di Raiuno condotto da Amadeus , Donatella Rettore. Ma la cantante si è presentata in carrozzina per lo stupore del conduttore e degli ...

Donatella Rettore : «Sono tutta ingessata ma tornerò ad Ora o Mai Più. Sanremo? Una menata galattica» : Donatella Rettore Donatella Rettore scioglie ogni dubbio. O quasi. La cantante di Splendido Splendente ha fatto chiarezza sul suo recente incidente e sulla sua partecipazione ad Ora o Mai Più. Dopo aver pubblicato qualche giorno fa le foto di una gamba ingessata, la Rettore dichiara al sito del Fatto Quotidiano: "Ho fatto un volo che non finiva più e adesso son tutta rotta. Mi sono rotta la caviglia e il gomito, sono tutta ingessata. Mercoledì ...

Paura per Donatella Rettore : "Ho fatto un volo che non finiva più e adesso sono tutta rotta" : "Ho intravisto Sanremo, solitamente lo trovo molto noioso e soporifero". Rettore la si apprezza per l'onestà e la franchezza. "Ho provato a vedere la prima puntata ma mi hanno trovata svenuta, anche perché mi ero appena fatta male", racconta a ilfattoquotidiano.it. L'icona musicale è stata infatti protagonista di un "banale incidente casalingo". "Ho fatto un volo che non finiva più e adesso son tutta rotta. Mi sono rotta la ...

Vieni da me - Orietta Berti critica Donatella Rettore (che abbandona Ora o mai più?) : Ora o mai più si arresta per questa settimana lasciando spazio al Festival di Sanremo ma le polemiche no. E' il caso di Orietta Berti che, ospite di Vieni da me di Caterina Balivo nel primo pomeriggio di Rai 1, ha parlato del suo percorso all'interno della trasmissione che rilancia vecchie glorie della musica ora pronte ad una seconda opportunità e del suo rapporto con i coach, in particolar modo con Donatella Rettore.Le due pare non ...

