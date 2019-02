Domenica c' è Juventus-Milan nel campionato femminile | voglia di rivincita per le

Sassuolo-Juventus - in diretta su Sky Domenica 10 febbraio alle ore 18 : 00 : Sassuolo-Juventus si giocherà il 10 febbraio ed è una partita più interessante ed equilibrata di quello che potrebbe sembrare sulla carta, visto il momento delicato della Vecchia signora, alle prese con una sorta di emergenza in difesa visti gli infortuni di Bonucci e Chiellini e la partenza della prima alternativa: Benatia. Sassuolo-Juventus si giocherà con inizio fissato alle ore 18:00. Potrà essere seguita in tv su Sky sport, via streaming su ...

Juventus - Bernardeschi recuperato - Douglas Costa in dubbio per la partita di Domenica : Dopo i due giorni di riposo concessi da Massimiliano Allegri questo pomeriggio, la Juventus si è allenata in vista della partita contro il Sassuolo. I bianconeri dalla seduta di oggi hanno avuto una notizia piuttosto positiva visto che Federico Bernardeschi ha lavorato regolarmente con i compagni. Il numero 33 bianconero già ieri si era allenato in nazionale e anche oggi al suo rientro alla Continassa ha proseguito il lavoro con il gruppo. ...

Serie A femminile - Juventus-Roma Domenica su Sky : la presentazione del posticipo della 15giornata : L'appuntamento è, dunque, per domenica 3 febbraio a partire dalle 12:30 in diretta da Vinovo su Sky Sport Serie A per Juventus-Roma.

Diretta Lazio-Juventus in tv e streaming - la partita Domenica su Sky Sport e SkyGo : domenica 27 gennaio, alle 20.30, allo stadio Olimpico di Roma andrà in scena l'agognato incontro tra Lazio-Juventus. È tempo di big match, i campioni in carica affronteranno i padroni di casa di Simone Inzaghi, in piena competizione per il quarto posto in campionato. Anche per questa partita, Sky ha i diritti di esclusiva, pertanto, il match sarà visibile su tale piattaforma o in streaming online. Dove vedere la partita Lazio-Juventus in tv e in ...

Lazio-Juventus sarà trasmessa da Sky Sport Domenica 27 gennaio : domenica 27 gennaio alle ore 20:30 è in programma allo stadio Olimpico di Roma la gara del massimo campionato di calcio Lazio-Juventus, valevole per il 21esimo turno di serie A. L'atteso confronto potrà essere seguito via radio su Rai Radio 1, in diretta testuale digitale su siti tematici, mentre in televisione sarà trasmesso da Sky Sport con ampio prepartita e successivi approfondimenti. Chi desidera vederla in streaming può farlo grazie ...

Calcio femminile - Serie A 2019 : Juventus e Roma trionfano nei posticipi Domenicali. Bianconere in vetta : Si è completato quest’oggi il 12° turno del campionato di Calcio femminile di Serie A, prima giornata del girone di ritorno. Nel primo posticipo in programma alle 12.30 allo Stadio “Olivieri” di Verona tra ChievoVerona Valpo e Juventus, sono state le Bianconere ad imporsi con il punteggio di 2-0. Le campionesse d’Italia hanno fatto valere la loro superiorità piegando le velleità delle rivali grazie alle marcature ...

Juventus - Domenica di lavoro : Alex Sandro parzialmente in gruppo : TORINO - domenica di lavoro per la Juventus che, archiviato il riposo concesso da Allegri dopo la vittoria sull' Inter , ha iniziato a preparare la trasferta di Champions League contro lo Young Boys . ...