Diocesi Brooklyn pubblica lista 100 preti più che sospettati di pedofilia Cei Usa

(Di sabato 16 febbraio 2019) "Nessun vescovo, non importa quanto influente, è al di sopra della legge della Chiesa. Per tutti quelli che sono stati abusati da McCarrick, prego che questo giudizio sia un piccolo passo tra tanti verso la guarigione". Lo ha detto il cardinale arcivescovo di Galverston-Houston, Daniel DiNardo, dopo l'annuncio del Vaticano della riduzione allo stato laicale del cardinale emerito di Washington Theodore McCarrick per ripetuti casi die abusi sessuali. Di Nardo è il presidente della Conferenza episcopale americana."L'annuncio della Santa Sede su McCarrick "è un chiaro segnale che l'abuso non sarà tollerato", ha aggiunto Di Nardo esprimendo "gratitudine" a Papa Francesco per "il modo deciso con cui ha guidato la reazione della Chiesa". La decisione "irrevocabile" del Congresso della Congregazione per la Dottrina della Fede su McCarrick è stata ...