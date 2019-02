Diciotti | verso l’apertura di un fascicolo a carico di Conte | Di Maio e Toninelli

Caso Diciotti : gli atti di Conte - Di Maio e Toninelli al pm di Catania - Si va verso l'apertura di un fascicolo : ...Zuccaro ha già chiesto l'archiviazione dell'inchiesta aperta nei confronti del ministro Salvini ritenendo che il ritardato sbarco dei migranti dalla nave era "giustificato dalla scelta politica, non ...

Diciotti - Zuccaro apre fascicolo su Conte - Di Maio e Toninelli : governo indagato - verso il caos : La Procura di Catania aprirà un fascicolo sulla trasmissione, dalla presidenza del Senato, degli atti firmati dal premier Giuseppe Conte e dai ministri Luigi Di Maio e Danilo Toninelli, allegati alla memoria del responsabile del Viminale Matteo Salvini, sotto esame della Giunta per le immunità di Pa

Caso Diciotti : la Giunta va verso il no alla richiesta dei magistrati catanesi su Salvini : Il presidente Gasparri, in qualita di relatore, ha proposto di respingere la richiesta di autorizzazione a procedere per il ministro dell'Interno. Sarà comunque l'aula del Senato a decidere entro la ...

Diciotti - M5s verso il no al processo a Salvini : Sono ancora in bilico i senatori M5s su come votare sull'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini. Questa almeno è la posizione ufficiale. Lunedì sera è prevista l'assemblea dei parlamentari pentastellati con Luigi Di Maio e in quella sede il tema sarà approfondito. Si tratta di trovare una sintesi tra il profilo tecnico-giuridico e quello politico, sintesi non facile per il Movimento che si è sempre dichiarato a favore delle ...

Diciotti - Di Maio : 'Mai usate le immunità ma stavolta è diverso' : 'Nella storia del Movimento non abbiamo mai votato a favore delle immunità parlamentari. Ma stavolta è diverso'. Risponde così il vicepremier Di Maio alle domande sull'autorizzazione a procedere nei ...

Diciotti - Salvini : “Io come Berlusconi su giudici? No - è diverso. Non sono ministro che gratta ma difendo il mio Paese” : “sono accusato di reato di sequestro aggravato per il caso Diciotti? Non finiscono in galera gli spacciatori, ma un ministro che difende gli italiani. Io lo faccio e lo rifaccio, non c’è problema”. Così a Dimartedì (La7) il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, commenta la vicenda che lo riguarda sul caso Diciotti. E aggiunge: “Il Senato e gli italiani devono decidere se sto facendo qualcosa che è nell’interesse del popolo italiano o no. Non ho ...

Diciotti - la Lega al M5s : 'Processando Matteo Salvini si processa il governo'. Verso la crisi? : Una sorta di avvertimento finale, e pesantissimo, quello rivolto dalla Lega al M5s : processare Matteo Salvini equivale a processare il governo. È quanto affermano i capigruppo del Carroccio a Senato ...

