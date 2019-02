Diciotti | il M5s si affida a Rousseau | lunedì consultazione con gli iscritti

Marco Travaglio sul caso Diciotti : "M5S in crisi d'identità - iscritti votino Sì al processo a Salvini" : "Fino a un anno fa, di fronte a un qualsiasi ministro indagato per sequestro di persona aggravato, il M5S non si sarebbe neppure posto il problema, perché avrebbe chiesto le immediate dimissioni dell'interessato. Ora nessuno si sogna di chiedere a Salvini di sloggiare: nemmeno le opposizioni, figurarsi gli alleati". Marco Travaglio critica la decisione del Movimento 5 stelle di affidare al voto degli iscritti sulla piattaforma Rousseau la ...

Diciotti - M5S : voto online su Salvini : 19.25 Il M5S ha deciso di procedere alla consultazione online, tramite la piattaforma Rousseau, sulla posizione da prendere sul voto in giunta per il processo a Salvini per il caso Diciotti. In ambienti parlamentari si ipotizza, tra le altre, anche la data di lunedì 18 febbraio. L'accusa, nei confronti di Salvini, è di sequestro di persona per aver lasciato in mare 117 migranti. Sul blog delle Stelle ci sarà un video per spiegare agli ...

Caso Diciotti - M5s su Salvini deciderà con il voto sulla piattaforma Rousseau : Il Movimento 5 stelle ha deciso: sarà la base a scegliere il voto dei senatori pentasellati sull'autorizzazione a procedere contro Salvini sul Caso Diciotti la base, attraverso una consultazione online. Lo scrive l'AdnKronos, secondo la quale domenica 17 febbraio il blog delle Stelle dovrebbe annunciare il voto della rete sul Caso Diciotti. La consultazione si terrà sulla piattaforma Rousseau l'indomani, lunedì. La sera ...

