Di Maio chiude le porte a olio e arance da Tunisia e Marocco

Ora Di Maio chiude ai Gilet gialli e lancia un'Europa soft-populista : Un Manifesto in 10 punti, condiviso con i quattro (per ora) alleati europei per costituire un nuovo gruppo nell'Europarlamento. Per dire basta all'austerity e lanciare il "sogno europeo". Così il capo politico M5s, Luigi Di Maio, questa mattina nella sede di Unioncamere a Roma, ha presentato il progetto politico dei 5 Stelle insieme ai leader dei primi quattro paesi alleati che hanno aderito: sono lo Zivi Zid (in italiano 'Barriera umana') ...

Luigi Di Maio chiude a Matteo Salvini sulla Tav : "Finché M5s è al governo non ha futuro" : "Finche ci sarà il Movimento 5 Stelle al governo per quanto mi riguarda la Tav Torino-Lione non ha storia, non ha futuro". Lo ha detto Luigi Di Maio, vicepresidente del Consiglio e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, in diretta Facebook a Penne, in Abruzzo, dov'è per la campagna elettorale in compagnia di Alessandro Di Battista.Di Maio aggiunge: "Le peggiori lobby di questo Paese vogliono che si inizi a fare la Tav, che ...

MotoGp – Jorge Lorenzo innamorato della Honda - il Maiorchino si ricrede : “quando ero in Yamaha pensavo di chiudere lì la carriera - ma…” : Jorge Lorenzo orgoglioso di aver scelto la Honda come nuovo team: le parole del maiorchino all’inizio della sua nuova avventura La stagione 2019 di MotoGp si avvicina sempre più: tra poche settimane andranno in scena a Sepang i primi test dell’anno, ai quali non parteciperà però Jorge Lorenzo, a causa dell’infortunio procuratosi la settimana scorsa allo scafoide. AFP/LaPresse Il maiorchino è stato comunque presente, due ...

La sede di Strasburgo la vogliono chiudere tutti. Viotti (Pd) risponde a Di Maio e Di Battista : "Quello che vedete alle nostre spalle non è solo uno spreco, è il simbolo dell'arroganza dell'Unione Europea" diceva Luigi Di Maio con alle spalle la sede del Parlamento europeo di Strasburgo. Il video viene aperto da Di Battista che chiedeva il supporto di tutto il paese, aggiungendo: "È complicato". A rispondere alle due anime del Movimento 5 Stelle ci pensa Daniele Viotti, europarlamentare del Partito Democratico, ...

Francia - ministra attacca Di Maio : “Chiudere europarlamento di Strasburgo? Dichiarazione di guerra alla democrazia” : “Luigi Di Maio viene davanti al Parlamento europeo senza entrarci, critica l’europarlamento, critica Strasburgo…Inizio di campagna o Dichiarazione di guerra alla democrazia europea?”. Così scrive su Twitter la ministra francese per gli Affari Europei, Nathalie Loiseau, commentando l’iniziativa del vicepremier 5Stelle che, arrivato a Strasburgo assieme a Alessandro Di Battista, aveva definito quella sede ...

Ue - Di Maio e Di Battista a Strasburgo : “Sede del Parlamento è marchetta francese da chiudere il prima possibile” : “Questa è una marchetta francese da chiudere il prima possibile“. Di Maio parla da Strasburgo in compagnia di Alessandro Di Battista che aggiunge. “Il movimento deve battagliare: ci fanno le pulci sul 2,4% e poi buttano 200 milioni di euro l’anno. Quindi una legislatura costa un miliardo di euro”. Di Maio si sofferma sul “caro prezzi”: “Quando ci si riunisce qui a Strasburgo, diventa la settimana ...

Di Maio e Di Battista in auto a Strasburgo : 'Cambiamo l'Europa - chiudere la sede del Parlamento Ue' : Il video inizia con un siparietto per dimostrare che tra i due non ci sono malumori: "Vedete, io mi fido assolutamente di Luigi, anche alla guida", dice Di Battista. "Dillo con più convinzione", ...

Di Maio-Di Battista : chiudere sede Parlamento Ue a Strasburgo : Roma, 14 gen., askanews, - 'Una marchetta francese che dobbiamo chiudere prima possibile'. Luigi Di Maio è arrivato a Strasburgo insieme ad Alessandro Di Battista, davanti alla sede del Parlamento ...

Di Maio : sindaci non hanno potere di aprire e chiudere porti : Roma, 4 gen., askanews, - I sindaci non hanno il potere di aprire e chiudere i porti. E' quanto sottolinea il vicepremier Luigi Di Maio, da Alleghe, sulle polemiche sollevate da alcuni sindaci che non ...

Di Maio torna a Bruxelles per chiudere il "Manifesto dei sette" : Si lavora per la rimonta e per arginare la Lega. La prima tappa del 2019 è infatti Bruxelles. E' qui, dopo aver trascorso un paio di giorni nelle zone del bellunese colpite dal maltempo, che Luigi Di Maio tornerà già all'inizio della prossima settimana per discutere e a ultimare il "Manifesto dei sette". Manifesto che vuole essere anti-Salvini e contro le destre estreme, che mira a riformare l'Eurozona, a scardinare l'asse ...

Di Maio chiude le porte all'ipotesi del rimpasto. Toninelli blinda il posto : Luigi Di Maio chiude le porte per un eventuale rimpasto di governo. Il vicepremier rifiuta l'ipotesi di una rivisitazione della squadra di governo e all'Adnkronos afferma: 'Nessuna ipotesi di rimpasto ...

Manovra - in serata il vertice per chiudere Salvini : “Nessuna nuova tassa sull’auto” Di Maio : ‘Mi fido degli alleati di governo’ : Un vertice per ricomporre le tensioni che agitano la maggioranza e trovare la quadra della Manovra. Sarà “per affrontare alcuni temi dirimenti“, come spiegavano ieri sera fonti del governo, che questa sera Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Matteo Salvini si troveranno a Palazzo Chigi con il ministro dell’Economia Giovanni Tria, i sottosegretari Garavaglia e Castelli e il titolare dei rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro. ...