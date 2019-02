Der Spiegel | cardinal Mueller critica il Papa

Claas Relotius - non solo gli articoli falsi. Der Spiegel denuncia ex cronista : “Si appropriò di donazioni per bimbi siriani” : Dopo l’ammissione – con successivo licenziamento dal Der Spiegel – di aver inventato notizie e protagonisti in oltre 10 articoli, un altro caso vede coinvolto il reporter Claas Relotius, premiato nel 2014 dalla Cnn come “giornalista dell’anno”. Il settimanale tedesco ha infatti denunciato il giornalista per essersi appropriato indebitamente di donazioni destinate agli orfani siriani, protagonisti di uno dei ...

Germania - un giornalista di Der Spiegel licenziato per aver inventato notizie : licenziato perché “le sue storie erano falsificate in larga misura e i protagonisti inventati“. Con questa motivazione il settimanale tedesco Der Spiegel ha allontanato dalla propria redazione il 33enne Claas Relotius, eletto giornalista dell’anno dalla Cnn nel 2014 e citato da Forbes come giovane di talento nel settore media. Il giornalista ha ammesso di averlo fatto “per paura di fallire“. Secondo le sue parole ...

Le fake news sono redditizie : il caso di Claas Relotius - il giornalista di «Der Spiegel» che si inventava le storie : fake news, le ultime bufale sui migrantifake news, le ultime bufale sui migrantifake news, le ultime bufale sui migrantifake news, le ultime bufale sui migrantifake news, le ultime bufale sui migrantiinventava le storie e i suoi protagonisti. Il pluripremiato giornalista Claas Relotius, 33 anni, ha gettato nel caos la rivista tedesca Der Spiegel, per cui da un anno e mezzo lavorava come redattore (e, prima, per sette anni, come collaboratore ...