Debutto come fotomodello per il figlio di Rocco Siffredi che posa in mutande

Blastingnews

: Nzomma come debutto non c'è male ahahahah #LaScelta - FrecciaJones : Nzomma come debutto non c'è male ahahahah #LaScelta - jengod_ : Come hai conosciuto le BP? — Ero appena entrata nel “mondo del Kpop” e le ho seguite sin dal debutto visto che le 2… - xVincentmalloy_ : @Pinocchionline Io li seguo dal debutto quindi penso che tu possa immaginare come sto messa -

(Di sabato 16 febbraio 2019) Msgm lancia la sua nuova linea underwear scegliendo un testimonial d'eccezione per l'occasione: Leonardo Tano. Il suo nome, e soprattutto il cognome, è forse noto a pochi, ma basta spiegare le sue origini e tutto diventa più chiaro. Il quasi ventenne è, infatti, ildel noto pornoattore italianoe della moglie Rosa Caracciolo.IldidebuttaLeonardo è comparso per la prima volta in tv quando il padre partecipòconcorrente all'Isola dei Famosi per fargli una sorpresa in studio in seguito all'eliminazione tramite il televoto didal programma. In questi giorniè al centro del gossip per via delle dichiarazioni di Fabrizio Corona rilasciate sul suo libro, in cui menziona anche Malena, una delle attrici portate alla ribalta proprio da lui.Il ragazzo, invece, alla carriera paterna, non solo ...