Costi-benefici della riforma? Fontana irride i dubbi 5 Stelle

Scontro sulla Tav - Coppola replica a Toninelli 'Mia partecipazione alla Costi-benefici marginale Ho partecipato a tutti i lavori' : Politica Tav, Ponti in audizione: "Analisi costi-benefici strumento imperfetto, ma unico possibile" Altro che partecipazione marginale, dunque, come vorrebbe far credere il ministro. Si tratta invece ...

Elogio dell’accisa. L’analisi Costi-benefici sulla Tav dovrebbe convincere Toninelli a vietare le biciclette : Analisi costi-benefici. L’assassino, a seconda dello scenario che preferite, lo trovate alle pagine 61 (scenario 2011) o 65 (scenario “realistico”). Nel primo anno di pieno esercizio della Tav (i tecnici lo chiamano “completamento del cambio modale”) nello scenario “realistico” avete il beneficio di

Tav - l’analisi Costi-benefici mette fine alla questione? La risposta è no : l’analisi costi-benefici commissionata dal ministero delle Infrastrutture ha ricevuto numerose critiche. In particolare è stato rilevato come il computo dei mancati introiti per accise e pedaggi autostradali tra le voci di costo, avrebbe l’effetto di ridimensionare drasticamente i benefici ambientali e orienterebbe i risultati della valutazione verso il trasporto su gomma rispetto a quello ferroviario. Come evidenziato tra gli altri da Michele ...

Tav - il commissario Foietta boccia l'analisti Costi-benefici : 'Numeri e metodi non tornano' : Un documento omertoso, che dà numeri ma non spiega. Un carteggio strano, in cui i conti non tornano, condito da errori macroscopici. Il giudizio impietoso di Paolo Foietta è una scure che taglia la ...

L'analisi Costi-benefici voluta da Toninelli è da buttare. Parola del commissario sulla Tav : “Omertosa”, fatta seguendo “una metodologia non idonea” con “dati non aggiornati”. Questa, in sintesi, la “Lettura critica” delL'analisi costi-benefici redatta dal gruppo di lavoro presieduto dal professor Marco Ponti, contenuta nel Quaderno 13 dell'Osservatorio della Torino-Lione e presentata a Torino dal commissario di governo Paolo Foietta, nel suo ultimo giorno di incarico. “L'analisi costi benefici sulla Tav è ...

Tav : la grande bufala dell'analisi Costi-benefici : È buona norma, richiesta dalla politica trasparente, che documenti siffatti siano preceduti dai cosiddetti terms of reference, ovvero dalle domande, non da una sola domanda, caso mai quella preferita ...

Tav - Paolo Foietta 'Folle Ponti e la sua analisi Costi-benefici. Ma la Torino-Lione è solo rallentata' : Politica Tav, Salvini: "L'analisi costi-benefici non mi ha convinto". Toninelli contro l'esperto 'dissidente': "solo un tecnico che dice la sua" Sembra che ci siano riusciti. 'E' da vedere se ci ...

Per il commissario per la Tav l'analisi Costi-benefici è da buttare : 'Omertosa', fatta seguendo 'una metodologia non idonea' con 'dati non aggiornati'. Questa, in sintesi, la 'Lettura critica' dell' analisi costi-benefici redatta dal gruppo di lavoro presieduto dal ...

Per il commissario per la Tav l'analisi Costi-benefici è da buttare : “Omertosa”, fatta seguendo “una metodologia non idonea” con “dati non aggiornati”. Questa, in sintesi, la “Lettura critica” dell'analisi costi-benefici redatta dal gruppo di lavoro presieduto dal professor Marco Ponti, contenuta nel Quaderno 13 dell'Osservatorio della Torino-Lione e presentata a Torino dal commissario di governo Paolo Foietta, nel suo ultimo giorno di incarico. “L'analisi costi benefici sulla Tav è ...

Pd - Delrio : “Tav? Analisi Costi-benefici inaffidabile. La dico come capitan Salvini : è una pagliacciata. Siamo alle comiche” : “Tav? La questione con il nostro governo era totalmente risolta. Abbiamo chiuso noi il trattato internazionale. Abbiamo un presidente del Consiglio ha detto che non è stato scavato neppure un centimetro, e invece sono stati scavati 25 km. Siamo veramente alle comiche. Sia Di Maio sia Conte hanno sempre detto che il tunnel non c’era e non è vero”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di 24 Mattino (Radio24) dal deputato del Pd, ...

Tav - Foietta : Analisi Costi-benefici è documento omertoso : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Tav - Toninelli : “Nessuno contesti analisi Costi-benefici. Coppola? Ha scritto un appuntino e non era del team esperti” : “analisi costi-benefici sul Tav? E’ enormemente e impietosamente negativa, ma tra noi e Lega si è sempre discusso in modo concreto e obiettivo, tra persone perbene e prive di pregiudizi. Noi non ne abbiamo e sono convinto che non ne abbia neanche la Lega. Ma nessuno contesti quella relazione, perché è l’unica analisi scientifica fatta da economisti dei trasporti”. Lo afferma il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, intervistato da Chiara ...

Tav - Tajani : analisi Costi-benefici è uno studio farlocco : L'analisti costi-benefici della Tav è uno "studio che io definisco farlocco", in quanto "ha una visione molto limitata". Lo afferma il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani. "E' come se la ...

Matteo Salvini gela l'M5s : 'Non sono convinto dall'analisi Costi-benefici sulla Tav' : ... 'La controanalisi del professor Coppola sulla Tav, secondo cui i benefici sopravanzano i costi per un valore fino a 2,4 miliardi di euro, è la sconfessione tecnica della relazione politica ...