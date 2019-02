blogo

: Corona, il magazine: 'Wanda Nara ha tradito Icardi con Brozovic'. Il croato querela - gossipblogit : Corona, il magazine: 'Wanda Nara ha tradito Icardi con Brozovic'. Il croato querela - infoitestero : Brozovic querela il magazine di Fabrizio Corona: 'Nessun rapporto con Wanda' - ptkrmcf : RT @mezza_parola: #news Gossip, il magazine di Corona tuona su Wanda Nara: “Ha tradito Icardi con Brozovic” di Giornale di Sicilia https://… -

(Di sabato 16 febbraio 2019)E anche stavolta Fabrizioha sganciato la sua bomba, in questo caso attraverso il suo giornale, The King, nel quale è scritto cheavrebbeil marito Maurocon MarceloMauroè un centravanti dell'Inter che sta facendo penare assai i tifosi nerazzurri in quanto l'attaccante non vorrebbe rinnovare con la sua squadra. A gestirlo come agente è proprio la moglie, che alle spalle non ha una preparazione specifica se non come opinionista di Tiki Taka., il: "hacon". Ilquerela 16 febbraio 2019 10:48.