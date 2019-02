Compleanno Valentino Rossi | party blindato a Pesaro | il Dottore festeggia lontano da

Buon Compleanno Valentino Rossi - la FOTO-STORIA di un Dottore senza tempo : Per augurargli ancora mille vittorie, ecco gli scatti che raccontano la vita di Valentino Rossi che oggi compie 40 anni Buon compleanno a Valentino Rossi che oggi, 16 Febbraio, compie 40 anni. E SportFair, per fargli degli auguri speciali gli dedica una FotoGallery che racconta la sua strabiliante vita: da quando era un bambino dallo sguardo già furbo e vispo, sino alla carriera motociclistica in cui ha collezionato un successo dopo un ...

Buon Compleanno Valentino Rossi - 40 anni da campione - : Lo è di più per lo sport che faccio. Come pilota di MotoGP sono vecchio e mi dispiace . Mi piacerebbe continuare a correre tanti anni. Non sarà così '. 'Da piccolino sognavo di fare il camionista. ...

Valentino Rossi - il Compleanno del Dottore : è nella classifica dei campioni dello sport : Per Valentino rimangono gli Auguri, lui nobilita lo sport, noi ne sogniamo le imprese. Auguri Leggenda Vivente.

Valentino Rossi - 40 cose da sapere nel giorno del Compleanno del Dottore : La Cagiva 125 con la quale corse in Sport Production prima di arrivare al mondiale. 8. Mito2 . Nei primi anni '90 le moto in Tv si vedevano su TelePiù. Nico Cereghini era il commentatore, il ...

Buon Compleanno Valentino Rossi. I 10 momenti impossibili da dimenticare : Vittorie, traguardi unici, ma anche momenti di dolore e di tensione. I 40 anni di Valentino Rossi sono un correre di emozioni. Sempre e comunque a 300 all'ora. Ecco dieci immagini indimenticabili, 10 ...

Valentino Rossi - l'intervista esclusiva di Guido Meda nel giorno del suo Compleanno : "Sì è vero, ma era diverso il tempo, l'epoca, il mondo. Si poteva anche avere una rivalità vera con tutto quello che comportava. Adesso la furbizia la fa da padrona , è una cosa di comodo. Adesso far ...

MotoGp – Vincere ancora ed un figlio - Valentino Rossi stila la lista dei desideri per il suo Compleanno : “forse non sarei un buon padre” : Valentino Rossi compie 40 anni: la stampa ed i tifosi celebrano il mito, ma il Dottore pensa solo a correre per Vincere e ad un… figlio! Domani 16 febbraio saranno 40 anni per Valentino Rossi. L’Italia memore delle imprese compiute dal Dottore lo celebra e ovunque, su social network e media) già alla vigilia del compleanno, arrivano gli auguri per il campione di MotoGp. In un’intervista a Gazzetta dello Sport, Valentino ...

Valentino Rossi Compleanno - i tifosi a caccia dell'idolo che non c'è : La festa di uno, anzi, dello sportivo più amato al mondo. Quaranta candeline, ma lui resta un eterno ragazzino. Lo stesso che sfrecciava con il motorino per le strade in discese di Tavullia e poco ...

La MotoGp omaggia Valentino Rossi : l’iniziativa per il 40° Compleanno del Dottore : Valentino Rossi sabato soffierà 40 candeline: l’iniziativa della MotoGp per omaggiare il campione italiano Manca sempre meno al compleanno di Valentino Rossi, il Dottore compirà ben 40 anni il pRossimo 16 febbraio ma il suo animo rimane lo stesso di quel ragazzino pronto a festeggiare le vittorie con ironia e scenette esilaranti. Tutto il mondo celebrerà il 40° compleanno di Valentino Rossi, che passerà la sua giornata con amici e ...

