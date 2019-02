Coldiretti | SOS pastori | domani a Reggio Calabria arriva il primo Pecorino Day

Coldiretti : per sostenere i pastori arriva il primo 'Pecorino day' : Palermo, 16 feb. (AdnKronos) - Per sostenere i pastori ed il loro difficile lavoro arriva il primo “Pecorino Day” con appuntamenti speciali nei mercati Campagna Amica della Coldiretti in tutta Italia, dove i cittadini potranno acquistare e degustare pecorini e altri prodotti ottenuti dal latte di pe

Latte - Coldiretti : SOS pastori - domani il primo “Pecorino day” : Per sostenere i pastori ed il loro difficile lavoro arriva il primo “Pecorino Day” con appuntamenti speciali nei mercati degli agricoltori e degli allevatori di Campagna Amica della Coldiretti in tutta Italia, dove tutti i cittadini potranno acquistare e degustare pecorini e altri prodotti ottenuti dal Latte di pecora, sostenendo concretamente la battaglia dei pastori per la sopravvivenza. A partire dal mercato di Campagna Amica a ...

Brexit : Coldiretti e Princes insieme per la sostenibilità della filiera del pomodoro “Made in Italy” : Nel contesto post-Brexit, storico patto Italia-UK per la sostenibilità e l’etica del pomodoro in Italia tra Coldiretti, la principale associazione di rappresentanza degli imprenditori agricoli a livello nazionale ed europeo, e Princes Industrie Alimentari, società che gestisce a Foggia il più grande stabilimento in Europa per la trasformazione del pomodoro e parte di Princes, primario gruppo internazionale del food&beverage del Regno Unito, ...

Milano : Coldiretti consegnerà 'spesa sospesa' all'arcivescovo Delpini : Milano, 19 gen. (AdnKronos) - In occasione della prima visita dell'arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini al mercato agricolo coperto di Porta Romana, sarà consegnato il ricavato dell’iniziativa della 'spesa sospesa', che si sta svolgendo presso il nuovo farmers' market di Campagna Amica nel

Sant’Antonio - Coldiretti : SOS Fattoria Italia - scomparsi 1 - 7 milioni di animali : Addio alla vecchia Fattoria in Italia dove sono scomparsi 1,7 milioni tra mucche, maiali, pecore e capre negli ultimi dieci anni. E’ la Coldiretti a lanciare l’allarme in occasione di Sant’Antonio Abate, il Patrono degli animali, in Piazza San Pietro a Roma dove per l’occasione sono arrivate mucche, asini, pecore, capre, galline e conigli delle razze più rare e curiose salvate dal rischio di estinzione. Una tradizione popolare – spiega ...

Brexit - Coldiretti : SOS Prosecco - una bottiglia su 2 esportata in Gran Bretagna : Con quasi una bottiglia esportata su due consumata dagli inglesi, è il Prosecco il prodotto simbolo del Made in Italy in Gran Bretagna che rischia di essere pesantemente colpito dalle barriere tariffarie e dalle difficoltà di sdoganamento che potrebbero nascere da una Brexit senza accordo. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti dalla quale si evidenzia una accelerazione degli ordini proprio per paura di dazi e ritardi doganali che ...

Sostanze chimiche negli alimenti - Coldiretti : storico pronunciamento della Corte dei Conti Europea - cibo extra UE 12 volte più pericoloso : E’ necessario che tutti i prodotti che entrano nei confini nazionali ed europei rispettino gli stessi criteri, garantendo che dietro gli alimenti, italiani e stranieri, in vendita sugli scaffali ci sia un analogo percorso di qualità che riguarda l’ambiente, il lavoro e la salute: è quanto afferma il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel commentare lo storico pronunciamento della Corte dei Conti Europea sulle Sostanze chimiche negli ...

Maltempo - Coldiretti : SOS gelo per verdure e ortaggi al Sud : Con l’anomala ondata di Maltempo accompagnata da gelo e neve sono a rischio i raccolti di verdure e ortaggi del Mezzogiorno che rifornisce i mercati nazionali ed esteri. E’ l’allarme lanciato dalla Coldiretti sugli effetti di questo inizio 2019 che vede l’Italia “capovolta” con il sud nella morsa del freddo e il nord alle prese con la siccità e temperature al di sopra alla media che alimentano il rischio incendi. Nelle campagne del sud – ...

Coldiretti : SOS per gli ulivi italiani - produzione dimezzata : Con una produzione praticamente dimezzata è l’olio extravergine di oliva Made in Italy a subire quest’anno gli effetti più pesanti del cambiamento climatico con una strage che lo scorso inverno ha compromesso 25 milioni di ulivi in zone particolarmente vocate e fatto crollare il raccolto che quest’anno si aggira attorno ai 200 milioni di chili, un valore vicino ai minimi storici per la pianta simbolo della dieta mediterranea. E’ la situazione ...

Maltempo - Coldiretti : SOS nelle campagne per salvare colture e animali : Il forte e repentino abbassamento della temperatura con l’arrivo del gelo artico colpisce verdure e ortaggi coltivati all’aperto ma a preoccupare è anche la situazione negli allevamenti dove gli animali sono impreparati al grande freddo e per salvarli vengono protetti con cappottini, lampade riscaldanti e impianti per alzare la temperatura dell’acqua. Lo rende noto la Coldiretti nel sottolineare che si tratta degli effetti delle anomalie ...

