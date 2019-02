Coca-Cola affonda a Wall Street : è il crollo peggiore dopo quello del 2008 : Il brand Coca-Cola ha registrato un forte calo sul mercato azionario di Wall Street stando ai dati del 2018. Nello scorso anno, infatti, l'utile netto della multinazionale americana è diminuito del 10%...

Coca Cola Hbc Italia fa scuola : Il colosso che produce e distribuisce una delle bevande più consumate al mondo spiega perché è sempre più importante ridurre farsi conoscere dagli studenti 15 febbraio 2019 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Azioni Coca Cola : è crollo record a Wall Street. Tutti i motivi del sell-off : Questione Forex, cambi delle abitudini alimentari del mondo occidentale ma anche timori per la guerra commerciale tra Usa e Cina sono Tutti elementi che, in misura diversa, hanno già influenzato i ...

Coca-Cola Hbc Italia sale in cattedra - masterclass #YouthEmpowered : Coca-Cola Hbc Italia sale in cattedra e con l'avvio delle masterclass #YouthEmpowered si rivolge agli studenti delle scuole superiori . Il programma che supporta i ragazzi tra i 16 e i 30 anni nel ...

Il salutismo alimentare affossa Coca-Cola ma premia Nestlé : MILANO - Il salutismo batte un colpo - anzi due - sui bilanci e sulla quotazione di due multinazionali alimentari. Con uno fa cadere l'azione Coca-Cola dopo l'annuncio di un rallentamento dei ricavi ...

Coca-Cola : -7 - 9% a Wall Street - il calo maggiore dal 2008 : Coca-Cola affonda a Wall Street, dove perde fino al 7,9%, in quello che e' il calo maggiore dal 2008. A pesare sono le stime per il 2019 e l'ammissione di possibili problemi quali le pressioni sui ...

Londra : Coca Cola HBC in forte calo : In forte ribasso il più grande imbottigliatore dei prodotti a marchio Coca Cola , che mostra un disastroso -6,76%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , ...

Caffitaly fa rotta sull'Australia «Una partnership con Coca Cola per distribuire macchine e capsule» : View Larger Image Caffitaly fa rotta sull'Australia «Una partnership con Coca Cola per distribuire macchine e capsule» Clementini, come si è chiuso il 2018 per Caffitaly? «Bene, abbiamo consolidato i ...

Coca-Cola riduce dimensioni bottiglie in Svizzera : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

La Cina accusa Coca-Cola! influenza la politica alla lotta contro l’obesità : Coca Cola sul banco degli imputati Mentre l’epidemia di obesità affligge la Cina, la Coca-Cola riesce ad influenzare le politiche sanitarie nel paese per impedire la creazione di una tassa del 20% sulle bevande zuccherate e altre misure raccomandate dalle misure dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, secondo una nuova ricerca fata dall’Università di Harvard (USA). La Cina è il terzo paese che consuma il colosso americano ...

Londra : risultato positivo per Coca Cola HBC : Balza in avanti il più grande imbottigliatore dei prodotti a marchio Coca Cola , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,86%. Il movimento di Coca Cola HBC , nella ...

3 titoli migliori di Coca-Cola : Il prodotto, appunto iconico, è alla portata di tutti e il suo mercato è il mondo intero. Non solo ma il dividendo è stato aumentato per 56 anni consecutivi ed attualmente è al 3,28%, il che lo rende ...

Irama - Emis Killa - Annalisa e Charlie Charles con Coca-Cola Future Legend alla ricerca delle star della musica : come partecipare al concorso : Coca-Cola Future Legend è il nuovo concorso per cantanti emergenti proposto da Coca-Cola. A scegliere coloro che avranno accesso alle varie di selezione sarà una giuria d'eccezione composta da Irama, Emis Killa, Annalisa e Charlie Charles. Irama, Emis Killa, Annalisa e Charlie Charles cercano talenti. I cantanti selezionati formeranno quattro squadre in base al genere musicale proposto: Pop, Rap, Soul e Trap. I giovani saranno così in sfida ...

A Londra corre Coca Cola HBC : Rialzo per il più grande imbottigliatore dei prodotti a marchio Coca Cola , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,10%. Il confronto del titolo con il FTSE 100 , ...