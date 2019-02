Cina-Usa | come funziona la guerra per il controllo del “nuovo” web

Borse in volata su dati Usa e «progressi» con Cina. Corre Tim : Andamento dello spread Btp / Bund Debole Tokyo, pesano dati Usa e rafforzamento yen Chiusura in netto calo, intanto, per la Borsa di Tokyo che ha risentito anch'essa dei dati deludenti sull'economia ...

Borse Asia-Pacifico in calo - pesano dati Cina - Usa : ... dopo aver toccato i massimi da quattro mesi, a causa dei nuovi dati dalla Cina che alimentano timori sulle pressione deflazionista nella seconda economia mondiale. I dati indicano che i prezzi alla ...

Usa - Trump crede nell'intesa con la Cina : slitta l'ultimatum sui dazi : ... che sottolineano come molti siano ancora gli ostacoli da superare e come soprattutto restino notevoli distanze sul fronte delle riforme strutturali dell economia cinese chieste a gran voce dall ...

Surplus Cina su Usa si lima mentre ripartono negoziati commercio : Roma, 14 feb., askanews, - La nuova tornata negoziale Usa-Cina sulla disputa commerciale è iniziata mentre il Surplus cinese, un altro record sull'intero 2018, ha segnato una limatura a gennaio, a 27,...

Guerra dei dazi Usa-Cina : Trump valuta rinvio di 60 giorni : Più aumenta l'incertezza che blocca gli investitori e danneggia l'economia. Uno dei punti da sciogliere nel negoziato è quello sulla tecnologia, oltre a quello del deficit commerciale degli Stati ...

SPY FINANZA/ L'attacco a Conte che fa comodo a Usa e Cina : Non bisogna affatto sottovalutare L'attacco di Guy Verhofstadt ad Antonio Conte andato in scena martedì al Parlamento europeo

Usa - i figli dei NoVax vogliono vacCinarsi : (Foto: Getty Images) Gli Stati Uniti stanno vivendo la più grande epidemia di morbillo dal 2000, anno in cui la malattia era stata dichiarata eradicata: 101 casi solo nel 2019, molti sono bambini sotto i 10 anni, non vaccinati per scelta. Un sintomo del fatto che anche oltreoceano le coperture vaccinali non sono più ottimali e che il virus trova più facilmente ospiti vulnerabili. E chissà se per paura o per maggiore consapevolezza, o magari ...

Cina preoccupata da parole segretario di Stato USA su Europa centrale ed orientale - : "Non abbiamo alcun interesse a controllare la politica di altri Paesi, questo non è il nostro punto di forza", ha detto la Hua Chunying. Ha osservato che l'unico obiettivo degli Stati Uniti, è ...

Guerra dazi Usa-Cina : Trump non esclude slittamento fine tregua - se vicini ad intesa : Posticipare la data della scadenza della tregua consentirebbe alle parti più tempo per negoziare sulle questioni più cruciali evitando una Guerra a colpi di dazi che finirebbe per ledere l'economia ...

Usa - compie 18 anni e si vacCina contro il parere dei genitori no-vax : E' stata una scelta coraggiosa quella di Ethan Linderberg, un ragazzo di quasi 18 anni originario di Norwalk, nell'Ohio (USA). Il giovane infatti, fin da quando era piccolo, è stato persuaso dai genitori a non vaccinarsi. Secondo questi ultimi infatti i vaccini, altro non sarebbero che "uno schema del governo". Una scelta imposta alla popolazione quindi. Sono tante le teorie di complotto contro i vaccini, accusati addirittura di provocare gravi ...

Usa - figli di genitori no vax si ribellano : 'Vogliamo vacCinarci'/ Il 18enne Ethan : 'Sono vivo per miracolo' : Negli Usa un ragazzo di 18 anni ha deciso di affidarsi ai social: i suoi genitori no-vax non gli hanno mai permesso di vaccinarsi, ma lui crede alla scienza

USA - FIGLI DI GENITORI NO-VAX SI RIBELLANO : 'VOGLIAMO VACCinaRCI'/ L'appello sui social : 'Diteci come fare' : Negli Usa un ragazzo di 18 anni ha deciso di affidarsi ai social: i suoi GENITORI NO-VAX non gli hanno mai permesso di vaccinarsi, ma lui crede alla scienza

Usa - da Cina e Russia minaccia laser : 02.01 Cina e Russia stanno sviluppando nuove tecnologie in grado di minacciare gli Stati Uniti, come armi laser che potrebbero essere utilizzate per distruggere i satelliti americani. E' quanto emerge da un rapporto della Defence Intelligence Agency, gli 007 del Pentagono, in cui si conferma come Mosca e Pechino stiano sviluppando programmi per mettere in discussione la supremazia degli Usa nello spazio. Uno dei motivi per cui il presidente ...

Wall Street parte bene in attesa passi avanti trattative USA-Cina : Seduta Buon inizio di settimana per Wall Street, che mantiene un tono positivo, dopo la chiusura quasi piatta di venerdì scorso. A sostenere il mercato concorrono la ripresa delle trattative fra USA e ...