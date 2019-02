Chi in Europa vuole divorziare dagli Stati Uniti?

Ora Di Maio Chiude ai Gilet gialli e lancia un'Europa soft-populista : Un Manifesto in 10 punti, condiviso con i quattro (per ora) alleati europei per costituire un nuovo gruppo nell'Europarlamento. Per dire basta all'austerity e lanciare il "sogno europeo". Così il capo politico M5s, Luigi Di Maio, questa mattina nella sede di Unioncamere a Roma, ha presentato il progetto politico dei 5 Stelle insieme ai leader dei primi quattro paesi alleati che hanno aderito: sono lo Zivi Zid (in italiano 'Barriera umana') ...

Borsa : Europa Chiude bene - Parigi +1 - 79% : MILANO, 15 FEB - Chiusura in rialzo per le principali Borse europee. Parigi ha guadagnato l'1,79% a 5.153 punti e Francoforte l'1,89% a 11.299 punti, più cauta invece Londra , +0,55% a 7.236 punti, .

Previsioni Meteo Primavera 2019 - la tendenza stagionale di AccuWeather : risChio siccità in Europa centrale - Italia e Penisola Iberica - freddo e neve ad Est : Previsioni Meteo Primavera 2019 – La Primavera arriverà prima del solito in alcune parti d’Europa, mentre freddo e neve persisteranno in altre. La Primavera porterà anche il rischio di piogge torrenziali e venti devastanti per alcune zone, mentre altre potranno aspettarsi una svolta verso una stagione secca con il rischio di crescente siccità. Questa, a grandi linee, la situazione Meteo sul Vecchio Continente delineata da AccuWeather, ...

Riciclaggio - pm di Cagliari Chiede 5 anni per europarlamentare di Fi Salvatore Cicu ma reato si prescrive tra quattro giorni : Non era in aula, a Cagliari, l’europarlamentare di Forza Italia Salvatore Cicu quando il pm Emanuele Secci ha chiesto la sua condanna a cinque anni indicando però in subordine il non doversi procedere perché il reato andrà in prescrizione il 19 febbraio. L’esponente azzurro è sotto processo insieme ad altri 16 imputati per presunto Riciclaggio di denaro della camorra attraverso la costruzione di un villaggio turistico a Villasimius, ...

Chirico brucia Scaroni : Il Milan ora vale il Nottingham in Europa - : ... «Siamo di gran lunga il club Italiano con più fan al mondo, la Juventus non la vediamo nemmeno " ha detto il presidente del Milan -. Il numero di fan è proporzionale alle vittorie in Champions, non ...

Napoli - c’è un’Europa League da vincere! Titolari - concentrazione e qualificazione Chiusa : il marChio Ancelotti e un trofeo per diventare grande : Il Napoli liquida 0-3 lo Zurigo e chiude la qualificazione agli ottavi già all’andata. Gli azzurri sono la squadra favorita del torneo, Ancelotti mantiene alta la concentrazione, serve un trofeo per diventare grandi Serata di San Valentino speciale per i tifosi del Napoli, divisi fra attenzioni al proprio partner e alla gara d’Europa League degli azzurri, impegnati nella trasferta di Zurigo. Con buona pace di fidanzati e ...

'MonChi e la Roma - il divorzio è possibile'. Mezza Europa sul ds : Roma-Monchi , una storia d'amore che va avanti nonostante le polemiche. Il feeling fra il ds spagnolo e i tifosi giallorossi va avanti a singhiozzo, a seconda dei risultati della squadra sul campo. Il ...

Il marsalese Guido ZiChittella tra i 30 scienziati giovani innovatori d'Europa : ...i più 'influenti' nel settore della scienza e della sanità grazie ad una tecnologia che sta sviluppando col supporto dell'università ETH di Zurigo e della Fondazione nazionale svizzera per la scienza.

Conte risponde agli attacChi Ue : "Questa Europa è al canto del cigno. Il governo? Non cadrà" : "Il governo va avanti. Andremo avanti anche più forte di prima". Lo assicura il premier Giuseppe Conte che, in due colloqui con Corriere della Sera e Repubblica, parla dello scontro di martedì al ...

Conte : 'Per Chi mi ha attaccato all'Europarlamento è il canto del cigno' : Il premier Giuseppe Conte replica agli attacchi mossi contro di lui durante il dibattito all'Europarlamento di martedì, soprattutto da parte del leader dei liberali dell'Alde, Guy Verhofstadt. "Ho ...

Elezioni Ue - Soros sul Guardian : “L’Europa risChia di fare la fine dell’Unione sovietica nel 1991” : È necessario che “la maggioranza pro-Europa si svegli e si mobiliti per difendere i valori su cui si fonda l’Unione europea”, altrimenti alle prossime Elezioni di maggio l’Ue “farà la fine dell’Unione sovietica nel 1991”. La previsione apocalittica per l’Unione porta la firma del magnate americano di origini ungheresi George Soros che in un editoriale sul Guardian invita le forze europeiste a compattarsi per far fronte all’ondata sovranista che ...

L'Europarlamento Chiude con l'austerity : no alla proposta della Commissione di bloccare i fondi a Chi non è in regola : La recente autocritica da parte di Jean Claude Juncker sull'uso di una "austerità avventata" nella crisi del debito greco non ha indotto la Commissione europea a passare dalle parole ai fatti. Oggi infatti alL'Europarlamento di Strasburgo è planata un'altra proposta di Palazzo Berlaymont sempre in linea con le politiche rigoriste. In sostanza, prevedeva il blocco dei fondi europei per i paesi non in regola con il Patto di ...