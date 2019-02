Cecchinato-Pella | Semifinale Atp Buenos Aires 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv

oasport

(Di sabato 16 febbraio 2019) Oggi sabato 16 febbraio Marcogiocherà ladel torneo ATP 250 di, il tennista italiano tornerà sulla terra rossa della capitale argentina per affrontare il padrone di casa Guido. Si preannuncia un incontro particolarmente ostico per il siciliano che incrocerà un avversario molto impegnativo sostenuto dal proprio pubblico: il numero 18 del mondo vuole proseguire la propria avventura in Sudamerica e cercherà di regolare il numero 50 del ranking ATP per regalarsi l’atto conclusivo contro il vincente di Thiem-Schwartzman.Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’d’inizio didel torneo ATP 250 di. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Supertennis.ATP: PROGRAMMA ED’INIZIO 18.00 ...