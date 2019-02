Caso Icardi | tifosi imbufaliti contro Wanda Nara | attimi di paura per l’argentina e i

sportfair

: La gestione del caso Icardi da parte dei dirigenti dell’Inter è uno dei fallimenti più grossi mai visti in una soci… - tancredipalmeri : La gestione del caso Icardi da parte dei dirigenti dell’Inter è uno dei fallimenti più grossi mai visti in una soci… - Eurosport_IT : Fabio #Capello la tocca piano sul caso #Icardi ?? - tancredipalmeri : Frase giusta e interessante di Fabio Capello sul caso Icardi: 'I giornalisti hanno provato a cercare la verità'. A… -

(Di sabato 16 febbraio 2019) L’auto su cui viaggiava la moglie dell’attaccante dell’Inter e i suoi figli è stata colpita da un sasso, per fortuna senza conseguenze Ilcontinua a far discutere in casa Inter, determinando così una situazione ai limiti della sostenibilità tra l’argentino e inerazzurri. A farne le spese questa mattina è stata, moglie e agente dell’ormai ex capitano della formazione di Spalletti, la cui auto è stata colpita da un sasso che ha scheggiato il finestrino.disia per l’argentina che per i propri figli, presenti in macchina insieme a lei. Un episodio per il qualesporgerà certamente denuncia, e che testimonia come il rapporto tra la famigliae idell’Inter sia ormai arrivato ai minimi storici.L'articolodiper ...