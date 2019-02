Caso Diciotti | Procura valuta iscrizione Conte | Di Maio e Toninelli

Caso Diciotti - non solo Salvini : Conte - Di Maio e Toninelli forse in registro indagati. Atti trasmessi alla Procura di Catania : La Procura di Catania ha aperto un fascicolo dopo la trasmissione avvenuta oggi da parte dellla presidenza del Senato delle tre memorie a firma del presidente del Consiglio Giuseppe Conte , del ...

Caso Diciotti - gli atti della Giunta del Senato in Procura a Catania : Sono arrivati negli uffici della Procura di Catania gli atti della memoria sul Caso Diciotti e firmati dal premier Giuseppe Conte e dai ministri Luigi Di Maio e Danilo Toninelli nell’ambito dell’indagine a carico del ministro dell’Interno Matteo Salvini sotto esame della Giunta per le immunità del Senato . Il titolare dell’inchiesta è lo stesso Proc...

Caso Diciotti : inquirenti - 'iscrizione Conte e Di Maio sarebbe atto dovuto' : Palermo, 16 feb. (AdnKronos) - (di Elvira Terranova) Per gli inquirenti della Procura di Catania l 'iscrizione nel registro degli indagati del premier Giuseppe Conte e dei ministri Luigi Di Maio e Danilo Toninelli, come apprende l'Adnkronos da fonti giudiziarie, sarebbe "un atto dovuto". Con l'arrivo

Caso Diciotti - Di Stefano M5s 'Autorizzazione contro Salvini non va concessa'. Il leader leghista 'Sono tranquillissimo' : Cronaca Caso Diciotti , atti al pm di Catania: verso apertura fascicolo di NATALE BRUNO Matteo Salvini da parte sua ribadisce: 'Voto in giunta e processo? Sono tranquillissimo, gli italiani sanno che ...

Caso Diciotti - atti al pm di Catania : verso apertura fascicolo : Lo scenario giudiziario che si apre, come conseguenza dovuta, è la possibile iscrizione nel registro degli indagati, oltre Salvini, dei tre esponenti del governo: Di Maio, Toninelli e il premier Conte

Caso Diciotti - Procura Catania valuerà iscrizione fra indagati di Conte - Di Maio e Toninelli : La Procura di Catania aprirà un fascicolo sulla trasmissione, dalla presidenza del Senato, degli atti firmati dal premier Giuseppe Conte e dai ministri Luigi Di Maio e Danilo Toninelli , allegati alla memoria del responsabile del Viminale Matteo Salvini, sotto esame della Giunta per le immunità di Palazzo Madama sul Caso Diciotti . L'apertura del fascicolo è un atto dovuto.Lo scenario giudiziario che si apre, come conseguenza ...

Caso Diciotti - Di Stefano a Sky TG24 : no ad autorizzazione - : Sono stati trasmessi affinché la procura valuti se l'accusa di sequestro di persona vada estesa anche agli altri membri del governo in quanto decisione collegiale, come sostengono Conte, Di Maio e ...