Caso Diciotti | gli atti della Giunta del Senato in Procura a Catania 

Caso Diciotti : inquirenti - 'iscrizione Conte e Di Maio sarebbe atto dovuto' : Palermo, 16 feb. (AdnKronos) - (di Elvira Terranova) Per gli inquirenti della Procura di Catania l'iscrizione nel registro degli indagati del premier Giuseppe Conte e dei ministri Luigi Di Maio e Danilo Toninelli, come apprende l'Adnkronos da fonti giudiziarie, sarebbe "un atto dovuto". Con l'arrivo

Caso Diciotti - Di Stefano M5s 'Autorizzazione contro Salvini non va concessa'. Il leader leghista 'Sono tranquillissimo' : Cronaca Caso Diciotti, atti al pm di Catania: verso apertura fascicolo di NATALE BRUNO Matteo Salvini da parte sua ribadisce: 'Voto in giunta e processo? Sono tranquillissimo, gli italiani sanno che ...

Caso Diciotti - atti al pm di Catania : verso apertura fascicolo : Lo scenario giudiziario che si apre, come conseguenza dovuta, è la possibile iscrizione nel registro degli indagati, oltre Salvini, dei tre esponenti del governo: Di Maio, Toninelli e il premier Conte

Caso Diciotti - Procura Catania valuerà iscrizione fra indagati di Conte - Di Maio e Toninelli : La Procura di Catania aprirà un fascicolo sulla trasmissione, dalla presidenza del Senato, degli atti firmati dal premier Giuseppe Conte e dai ministri Luigi Di Maio e Danilo Toninelli, allegati alla memoria del responsabile del Viminale Matteo Salvini, sotto esame della Giunta per le immunità di Palazzo Madama sul Caso Diciotti. L'apertura del fascicolo è un atto dovuto.Lo scenario giudiziario che si apre, come conseguenza ...

Caso Diciotti : atti a Catania - Procura valuta iscrizione registro indagati Conte : Palermo, 16 feb. (AdnKronos) - La Procura di Catania, come apprende l'Adnkronos, sta valutando l'iscrizione nel registro degli indagati del premier Giuseppe Conte e dei ministri Danilo Toninelli e Luigi Di Maio nell'ambito dell'inchiesta su Caso Diciotti. Secondo ambienti giudiziari, l'iscrizione ne

Caso Diciotti - Di Stefano a Sky TG24 : no ad autorizzazione - : Sono stati trasmessi affinché la procura valuti se l'accusa di sequestro di persona vada estesa anche agli altri membri del governo in quanto decisione collegiale, come sostengono Conte, Di Maio e ...

Caso Diciotti - il ministro Centinaio : 'Il voto on line di M5S non mette a rischio il Governo'. Atti alla procura di Catania : Sono arrivati alla procura di Catania gli Atti firmati dal premier Giuseppe Conte e dai ministri Luigi Di Maio e Danilo Toninelli, allegati alla memoria del ministro dell'Interno Matteo Salvini sotto ...

Caso Diciotti - M5S indice votazione online : Sembra ormai confermato, anche se manca l'ufficialità, che il MoVimento 5 Stelle indirà nei prossimi giorni, molto probabilmente lunedì 18 febbraio, una votazione online attraverso la piattaforma Rousseau, per decidere se concedere o no l'autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini sul Caso Diciotti.Secondo quanto anticipa Repubblica, nel quesito posto agli utenti della piattaforma sarà ricordato che Luigi Di Maio, Giuseppe Conte e ...

Marco Travaglio sul Caso Diciotti : "M5S in crisi d'identità - iscritti votino Sì al processo a Salvini" : "Fino a un anno fa, di fronte a un qualsiasi ministro indagato per sequestro di persona aggravato, il M5S non si sarebbe neppure posto il problema, perché avrebbe chiesto le immediate dimissioni dell'interessato. Ora nessuno si sogna di chiedere a Salvini di sloggiare: nemmeno le opposizioni, figurarsi gli alleati". Marco Travaglio critica la decisione del Movimento 5 stelle di affidare al voto degli iscritti sulla piattaforma Rousseau la ...

Caso Diciotti - ok del M5s a consultazione online per voto su Salvini - : Tramite la piattaforma Rousseau gli attivisti, probabilmente lunedì, decideranno la posizione dei pentastellati in merito alla richiesta di autorizzazione a procedere per il ministro dell'Interno, ...

Caso Diciotti - lunedì le consultazione online del M5s sul voto a Salvini in Giunta : Il Movimento 5 Stelle ha deciso di procedere alla consultazione online , tramite la piattaforma Rousseau , sulla posizione da prendere in merito al voto su Matteo Salvini in Giunta per il Caso ...