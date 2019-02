Cagliari-Parma | D’Aversa | “Dobbiamo essere più lucidi ed equilibrati”

Cagliari-Parma - Maran : “Prova di grande cuore in un momento difficile” : Cagliari-Parma 2-1 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Rolando Maran, tecnico del Cagliari, ha parlato della vittoria contro il Parma: “Oggi comunque, nel momento in cui tutto sembrava diventato più difficile, col gol loro al primo tiro e l’infortunio, siamo rimasti lucidi e siamo andati a prenderci questa vittoria, meritata […] L'articolo Cagliari-Parma, Maran: “Prova di grande cuore in ...

Cagliari batte in rimonta il Parma : Vittoria in rimonta del Cagliari contro il Parma, alla Sardegna Arena la squadra isolana conquista la quinta vittoria in campionato che arriva dopo 3 sconfitte consecutive. A decidere il match valido ...

Serie A - Cagliari-Parma 2-1 : Pavoletti - doppietta da tre punti : CAGLIARI - Due golda tre punti. Con una doppietta di Leonardo Pavoletti, il Cagliari batte in rimonta il Parma dopo l'iniziale vantaggio di Kucka e sale a 24 punti in 24 giornate. Nel primo tempo si ...

Cagliari-Parma 2-1 : doppio Pavoletti - rimonta vincente dei sardi : L'incubo è finito, il Cagliari torna alla vittoria , clicca qui per leggere il tabellino della gara , che mancava dal 26 dicembre quando i sardi superarono qui il Genoa. E' Leonardo Pavoletti l'uomo ...

Cagliari-Parma 2-1 - la doppietta di Pavoletti salva la panchina a Maran : Dopo tre sconfitte consecutive, il Cagliari ritrova la vittoria battendo alla Sardegna Arena il Parma per 2-1 nell'anticipo della 24esima giornata di Serie A. Una vittoria di cuore e di carattere per la compagine sarda, che si porta a 24 punti in classifica in una posizione ora più tranquilla. Parma

Cagliari-Parma 2-1 - Pavoletti trascina i sardi : CAGLIARI - Cuore e grinta, il Cagliari rimonta il Parma e torna alla vittoria. Grande esultanza alla Sardegna Arena con gli uomini di Maran che conquistano il primo successo in questo 2019 fino ad ora ...

VIDEO Cagliari-Parma 2-1 - Highlights - gol e sintesi della partita. Decisivo Pavoletti : Il Cagliari supera 2-1 in rimonta il Parma nell’anticipo della 24ma giornata della Serie A di calcio: al vantaggio ospite firmato da Kucka al 40′ del primo tempo risponde Pavoletti con una doppietta nella ripresa. L’attaccante dei sardi prima impatta al 66′, poi trova il gol della vittoria al minuto 85. IL VANTAGGIO OSPITE DI KUCKA #Cagliari 0:1 #Parma / #SerieA / Day 24 / 40' #Kucka#CagliariParma ...

Cagliari-Parma 2-1 : super Pavoletti segna due volte e Maran respira : A BREVE IL SERVIZIO COMPLETO LEGGI LA CRONACA CAGLIARI, 4-3-1-2,: Cragno; Padoin, Ceppitelli, Pisacane, Pellegrini; Deiola, Cigarini, Barella; Ionita; Joao Pedro, Pavoletti. All.: Maran. PARMA, 4-3-3,...

Pagelle Cagliari-Parma 2-1 - highlights e tabellino del match VIDEO : Pagelle CAGLIARI PARMA – Serata quasi primaverile alla Sardegna Arena e ottima cornice di pubblico. Partono forte i rossoblù subito pericolosi con un sinistro da fuori area di Pellegrini, conclusione a lato di poco. Cagliari ancora pericoloso all’8′ minuto di gioco sugli sviluppi di un calcio d’angolo dalla sinistra: cross al centro di Cigarini, colpo […] L'articolo Pagelle Cagliari-Parma 2-1, highlights e tabellino ...

E’ un Cagliari “Pavoloso” : rimontato il Parma grazie a bomber Pavoletti : Pavoletti show alla Sardegna arena, il Cagliari vince in rimonta contro un buon Parma grazie al suo bomber in giornata di grazia Il Cagliari ha vinto in rimonta contro il Parma alla Sardegna arena. Una vittoria fondamentale per Maran e soci che si tirano momentaneamente fuori dalla zona calda della classifica. Come detto però, non è stata una gara semplice per il Cagliari, passato inizialmente in svantaggio a causa del gol di Kucka nel ...

Anticipo Serie A - Cagliari-Parma 2-1 : 19.54 Preziosa vittoria per 2-1 del Cagliari sul Parma. Padroni di casa battaglieri:al 13'Sepe salva su Deiola.In precedenza Pavoletti aveva svirgolato da buona posizione.Al 32' si infortuna Pellegrini e subentra Lykogiannis.Al 40' è il Parma ad andare in vantaggio con Kucka. Il Cagliari non vuole arrendersi e al 65' pareggia con una pregevole scivolata di Pavoletti.I ducali provano a reagire, ma sempre Pavoletti raddoppia di testa all'85'. Al ...

Cagliari - Parma 0-1 : cronaca diretta live - risultato in tempo reale : Le formazioni ufficiali Il tabellino La cronaca minuto per minuto [ AGGIORNA LA diretta ] 44' conclusione di Cigarini e palla abbondantemente sul fondo 40' VANTAGGIO Parma! Kuc sfrutta un assist di ...