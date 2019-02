Bundesliga | il Lipsia si impone a Stoccarda Goleade per Wolfsburg e Hoffenheim

Pronostico Hannover 96 vs RB Lipsia - Bundesliga 01-02-2019 e Analisi : Hannover 96-RB Lipsia, venerdì 1 febbraio. L’anticipo della 20esima giornata di Bundesliga sarà una sfida fra due squadre che stanno vivendo una stagione completamente diversa. L’Hannover è al penultimo posto in classifica, con appena 1 punto collezionato nelle ultime 4 gare e reduci dalla pesante sconfitta sul campo del Borussia Dortmund per 5 a 1. Il Lipsia di Ralf Rangnick, invece, è ancora una volta nelle prime posizioni della ...