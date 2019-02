Brexit | cosa succederà agli italiani residenti in UK?

Brexit - cos'è e cosa cambia adesso : Alla fine, dalla scogliera di Reculver che si affaccia in modo solenne sul Mare del Nord, è arrivata come una sferzata di vento invernale la conferma che il fiume trasporta il dramma e l’enigma della nazione. Perché il Tamigi è ancora oggi il fiume della nazione e qui, sulla sponda settentrionale del Kent, nel punto estremo dell’immenso estuario, è dove tutto converge e precipita, tutto si tiene e si complica: da questo sbalzo – a ridosso delle ...

Brexit - Theresa May torna a Bruxelles : cosa può succedere : Theresa May in un incontro a Belfast, Irlanda del Nord, il 5 febbraio 2019. (foto: CLODAGH KILCOYNE/AFP/Getty Images) di Giulia Giacobini A distanza di due mesi dall’ultimo viaggio, Theresa May torna a Bruxelles per negoziare la Brexit. La premier britannica incontrerà tutte le alte cariche dell’Ue, dal presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker a quello dell’Europarlamento Antonio Tajani. Previsto anche un bilaterale con il ...

Brexit - dubbi sul futuro di 700 mila italiani. Martina : "Cosa sta facendo il governo Conte?" : L'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea è dietro l'angolo, ma il governo britannico è ancora in alto mare. L'accordo raggiunto con l'UE è stato bocciato e una Brexit senza accordi è ormai più che probabile, anche se in queste ore si stanno cercando alternative almeno per quanto riguarda la delicata questione del confine irlandese, che rischia di provocare scontri e rivolte.Di fronte alla possibilità molto concreta di una Brexit senza ...

Brexit - un emendamento propone ‘accordi alternativi’. Ma nessuno sa che cosa siano : Dopo la bocciatura dell’accordo di recesso dall’Ue, presentato in Parlamento da Theresa May la settimana scorsa, l’atmosfera a Londra si era fatta pesante e le giornate noiose, senza una battuta originale di qualche ministro o un nuovo simpatico slogan, o almeno un gioco di parole particolarmente privo di significato, sulla scia di Brexit is Brexit. L’altro giorno però ci ha pensato un parlamentare conservatore a tirare un po’ su il tono ...

La Brexit che non finirà mai e i dolori di Salvini. Di cosa parlare stasera a cena : Ritirata e non troppo onorevole per il Salvini ministro/non ministro. Niente cicuta, non è Socrate, della legge anche chissene. Non agiva da Salvini ma agiva da ministro, una specie di quell'altro, quello che applica il contratto. Agiva, ma decideva il consiglio dei ministri: un esecutore di volontà

Brexit - a che punto siamo e cosa può cambiare : (foto: DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP/Getty Images) Torna alta l’attenzione su Brexit. Il Parlamento britannico è atteso nella serata del 29 gennaio (alle 20 ora italiana) per un nuovo capitolo del processo che mira a consentire l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea. Si voteranno infatti gli emendamenti dei parlamentari presentati e ammessi al voto dallo speaker dei Comuni John Bercow: in totale sono sette, e dal loro passaggio ...

Brexit - ecco su cosa voterà Westminster - : I deputati britannici dibatteranno sulla risposta della premier Theresa May alla bocciatura del suo accordo con la Ue. La Camera di Comuni si pronuncerà su una serie di emendamenti che propongono un'...

Le contestazioni a Salvini e la Brexit che inizia a far paura. Di cosa parlare stasera a cena : il Corriere della Sera appalta una pagina allo studioso Pasquale Tridico, ispiratore del provvedimento e inserito nei luoghi delle decisioni grilline in politica economica. Per l'oste il vino è ...

Brexit - documento-choc degli 007 europei : ecco cosa accadrà a Londra : La Brexit rischia di lasciare il Regno Unito nel caos : non solo nel prossimo futuro ma anche per i decenni successivi. A rivelarlo sono i media britannici secondo i quali da qualche giorno a ...

L'arresto di Roger Stone e la Brexit incompiuta. Di cosa parlare stasera a cena : Parlate delle cosette italiane, dei porti chiusi ma aperti, delle scenette via Facebook, se volete. Ma prima provate con il tema mondiale del giorno, con la storia visibile sotto i nostri occhi. Perché con L'arresto di Roger Stone le autorità giudiziarie degli Stati Uniti sono vicine a fatti definit

Brexit - ecco cosa devono fare i cittadini Ue residenti in Gb per non diventare clandestini : In attesa che governo e Parlamento inglese trovino la quadra sull' accordo per la Brexit da siglare con Bruxelles , entra in vigore dal 21 gennaio l'" EU Settlement Scheme ", la procedura per chiedere ...

