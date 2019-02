Bossi in condizioni critiche ma stabili

Umberto Bossi - ospedale di Varese : condizioni “critiche ma stabili” : “Le condizioni di Umberto Bossi, ricoverato da giovedì sera nella Rianimazione dell’ospedale di Circolo” di Varese, “restano critiche ma stabili“: è l’ultimo aggiornamento diffuso dall’Asst dei Sette Laghi. Il fondatore della Lega “è sedato e monitorato costantemente. Proseguono le indagini diagnostiche per chiarire il quadro clinico“. “In assenza di novità rilevanti il prossimo ...

Umberto Bossi : età - moglie e figli. Come sta e condizioni. Il bollettino : Umberto Bossi: età, moglie e figli. Come sta e condizioni. Il bollettino Come sta Umberto Bossi Come sta Umberto Bossi? Il Senatùr è stato ricoverato nel pomeriggio di giovedì 14 febbraio a causa di un malore. Ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Circolo a Varese, già si rincorrono voci sulle sue attuali condizioni di salute. E sono voci piuttosto positive, visto che stando alle parole del Governatore della Lombardia ...

