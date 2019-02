Bologna | inaugurata la nuova scuola media di Bentivoglio | è antisismica e dotata di fibra

meteoweb.eu

(Di sabato 16 febbraio 2019) Taglio del nastro per lasecondaria di primo grado “G.Ungaretti” di, in provincia di: moderna, sicura dal punto di vista sismico e in grado di garantire elevate prestazioni energetiche. Nata grazie alle risorse, quasi 3 milioni di euro, stanziate dal Comune.Alla cerimonia hanno preso parte questa mattina la vicepresidente della Regione e assessore al Welfare, Elisabetta Gualmini, il sindaco di, Erika Ferranti, ilconsigliere della Città Metropolitana dicon deleghe all’Istruzione e all’Edilizia scolastica, Daniele Ruscigno, e la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo di San Giorgio di Piano e, Cinzia Quirini.L’edificio, di 2.200 metri quadrati, ospita al primo piano nove aule in grado di accogliere 160 studenti e un’ampia sala insegnanti, al piano terra gli spazi di uso collettivo: aula magna, aula ...