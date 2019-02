Bologna-Cremona | Semifinale Coppa Italia basket 2019 | orario d’inizio e come vederla in

Basket - Semifinali Coppa Italia oggi (16 febbraio) : programma - orari e tv. In campo Cremona-Bologna e Sassari-Brindisi : Dopo le due giornate dedicate ai quarti di finale, prosegue oggi, sabato 16 febbraio, lo spettacolo delle Final Eight della Coppa Italia 2019 di Basket. Presso il Mandela Forum di Firenze è tutto pronto per le due Semifinali: Cremona sfiderà Bologna alle ore 18.00, mentre Sassari e Brindisi scenderanno in campo alle ore 20.45. Le partite disputate sino ad ora non hanno tradito le aspettative, regalando a tifosi e appassionati continui colpi di ...

Basket - Semifinali Coppa Italia 2019 : programma - orari e tv. Virtus Bologna-Cremona e Brindisi-Sassari : Con gli ultimi due quarti di finale si è andato a comporre il quadro delle Semifinali della Final Eight di Coppa Italia 2019 di Basket. Sassari e Brindisi, infatti, raggiungono le già qualificate Virtus Bologna e Vanoli Cremona, per dar vita a due sfide quanto mai elettrizzanti nella serata di domani. Al Mandela Forum di Firenze, infatti, il programma scatterà alle ore 18.00 con la prima semifinale, che metterà di fronte la Virtus Bologna di ...

Bologna-Cremona - Semifinale Coppa Italia basket 2019 : programma - orario e tv. Come vederla in streaming : Una sorprendente serata di Firenze ha eliminato l’Olimpia A|X Armani Exchange Milano dalla Coppa Italia 2019: in Semifinale, alle Final Eight, ci va la Virtus Bologna, che affronterà la Vanoli Cremona. Dopo che le V nere hanno rischiato di divorarsi un vantaggio di otto punti in pochissimi e concitatissimi secondi nel finale di gara, in cui Jeff Brooks ha scagliato il tiro dell’overtime fuori tempo massimo, adesso l’ostacolo ...

Basket - Coppa Italia : Bologna elimina Milano - ora sfiderà Cremona : Al Nelson Mandela Forum di Firenze la Virtus Bologna batte 86-84 l' Olimpia Milano e si qualifica alle semifinali delle Final Eight di Coppa Italia, dove affronterà Cremona. Protagonista assoluto è ...

Coppa Italia basket LIVE - Varese-Cremona e Milano-Bologna : orari - programma e come vederle in tv e streaming : Arriva questa sera l’appuntamento col match più titolato delle Final Eight di Coppa Italia 2019: al Mandela Forum di Firenze l’Olimpia A|X Armani Exchange Milano sfida la Segafredo Virtus Bologna. Le due squadre, pur essendosi affrontate sei volte nella storia della manifestazione, mai hanno disputato una finale una contro l’altra, e non lo faranno neanche stavolta, dal momento che siamo ancora a LIVEllo di quarti di finale. Si ...

Basket Serie A - gli anticipi della 19ª giornata : Cantù vince a Reggio Emilia - Cremona batte Bologna : ROMA - La 19.a giornata della Serie A di Basket inizia con due anticipi: Reggiana - Cantù e Cremona - Bologna . REGGIANA-CANT Ù - Dopo quattro sconfitte consecutive la Grissin Bon ha cambiato cambia ...

Basket - 19a giornata Serie A 2019 : Cantù espugna Reggio Emilia - Cremona supera Bologna : Due gli anticipi della 19a giornata della Serie A1. La prima di Stefano Pillastrini sulla panchina di Reggio Emilia è amara, perchè la Grissin Bon cade in casa contro una ritrovata Acqua San Bernardo Cantù. I lombardi si impongono 99-89 grazie ad una strepitosa prestazione di Devon Jefferson e Frank Gaines, che mettono a referto rispettivamente 32 e 29 punti. Una partita che ha sempre visto in controllo Cantù, che si è presentata ...

DIRETTA CREMONA VIRTUS Bologna/ Risultato live 22-18 - streaming video e tv : gara equilibrata - basket Serie A - : DIRETTA CREMONA VIRTUS BOLOGNA, streaming video e tv: la Vanoli arriva dalla sconfitta di Cantù, la Segafredo ha dominato in casa contro Avellino.

Basket - Serie A 2019 - 19a giornata : Cremona-Bologna il big match - Venezia-Trento è rivincita della finale scudetto 2016 : Il campionato di Serie A 2018-2019 sta per giungere a un momento di pausa per via della disputa della Coppa Italia dal 14 al 17 febbraio e poi del doppio impegno della Nazionale per le qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019 del 22 e 25 febbraio. Per questo la diciannovesima giornata avrà quasi il sapore di un momento in cui chiedersi a che punto siamo, cos’altro può succedere. Andiamo a vedere nel dettaglio gli incontri che questo turno ...

Basket - 17^ giornata Serie A 2018-2019 : Milano supera Bologna - Cremona espugna Avellino : La diciassettesima giornata della Serie A di Basket vede svilupparsi una lotta serrata alle spalle della capolista Olimpia Milano. La squadra di Simone Pianigiani continua nella sua leadership solitaria e ha ottenuto oggi la quindicesima vittoria stagionale, superando in casa la Virtus Bologna per 94-75. Un match che Milano ha sempre avuto in controllo, dilagando poi nel finale. Nonostante un Mike James tenuto a riposo dopo il primo quarto per ...