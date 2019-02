Biathlon – Coppa Italia | Gaglia e Zini protagonisti sulla pista viola di Isolaccia

sportfair

: Coppa del Mondo di #Biathlon a #Canmore, in #Canada. Medaglia di bronzo per il Carabiniere Lisa #Vittozzi, nell’ind… - _Carabinieri_ : Coppa del Mondo di #Biathlon a #Canmore, in #Canada. Medaglia di bronzo per il Carabiniere Lisa #Vittozzi, nell’ind… - messveneto : Lisa Vittozzi, che rimonta: ora è lei la leader di Coppa del Mondo di biathlon - FondoItalia : Biathlon - Coppa Italia Giovani e Aspiranti: i risultati della mass start di Isolaccia -

(Di sabato 16 febbraio 2019) La” diregala il successo a Danielee Rudynella prova diPrima giornata di competizioni” diValdidentro per il circuito didie dove i biathleti lombardi raccolgono due primi e due secondi posti. Iniziamo da successo, nella prova riservata alla categoria aspiranti femminile, di Daniela, sci club Alta Valtellina, che chiude la sua gara con il crono di 23’28.6 Alle sue spalle l’altoatesina Denis Planker del Gardena Raiffaisen con il tempo di 23’40.2 Terza piazza per la valdostana Alessia Martini che difende i colori dello sci club Bionaz Oyace che termina in 23’44.2 Completano la top five di questa prova Eva Brunner dell’ASV Ridanna in 24’01.5 in quarta posizione, e la friulana Sara Scattolo del Monte Coglians che con ...