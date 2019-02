Biathlon – Coppa del Mondo | Vittozzi sesta in classifica generale dopo la pursuit

sportfair

: Coppa del Mondo di #Biathlon a #Canmore, in #Canada. Medaglia di bronzo per il Carabiniere Lisa #Vittozzi, nell’ind… - _Carabinieri_ : Coppa del Mondo di #Biathlon a #Canmore, in #Canada. Medaglia di bronzo per il Carabiniere Lisa #Vittozzi, nell’ind… - TgrRaiFVG : .@lisa_vittozzi balza al comando della classifica generale della Coppa del Mondo di biathlon grazie al 6°posto otte… - MarcusGuion : Lisa Vittozzi, che rimonta: ora è lei la leader di Coppa del Mondo di biathlon -

(Di sabato 16 febbraio 2019)(6a) scavalca Wierer (20sima) in vetta alladi Cdm femminile. A Soldier Hollow laè vinta da Herrmann Lisascavalca Dorothea Wierer in vetta alladidelal termine dellafemminile di Soldier Hollow, diciannovesima delle ventisei tappe stagionali in programma. La sappadina,al traguardo con 2 errori, ha approfittato della pessima giornata al tiro dell’altoatesina che non è andata oltre il ventiduesimo posto con ben otto errori, e in questo modo conquista la vetta provvisoria con 713 punti contro 706. La gara ha registrato una doppietta tedesca, con Densie Herrmann impostasi con il empo di 28’03″4 e due errori davanti alla connazionale Franziska Hildebrand, staccata di 4″2 con un errore, al terzo posto la finlandese Kaisa Makarainen a 16″5 con ttre errori, mentre Marte ...