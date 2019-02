Berlino | miglior sceneggiatura per ' La paranza dei bambini' Saviano | ' Dedicato a Ong'

Berlino - «La paranza dei bambini» vince l'Orso d'Argento per la miglior sceneggiatura. Saviano : «È per le Ong del Mediterraneo» : Primi verdetti al Festival di Berlino. «La paranza dei bambini» ha vinto l'Orso d'Argento per la miglior sceneggiatura, mentre l'Orso d'oro per il miglior film è andato all'israeliano «Synonymes» di ...

