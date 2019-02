Berlino | «La paranza dei bambini» vince l’Orso per la sceneggiatura Saviano | «È

Berlino : miglior sceneggiatura per 'La paranza dei bambini' - unico film italiano al Festival : Il premio per la miglior sceneggiatura della 69ma edizione del Festival di Berlino è andato a La paranza dei bambini, film di Claudio Giovannesi, tratto dal libro omonimo di Roberto Saviano che ne è ...

Festival di Berlino - La paranza dei bambini : quando la “perdita dell’innocenza” passa dall’uso delle armi e dello spaccio : Rione Sanità, Napoli, ai giorni nostri. Una volta compiuto il suo primo omicidio travestito e truccato da donna, l’adolescente Nicola, capo della gang criminale protagonista del film, torna a casa e piange allo specchio con il rimmel che gli cola sulle guance. Per capire La paranza dei bambini, opera terza di Claudio Giovannesi, unico titolo italiano in Concorso al Festival di Berlino 2019, bisogna partire da questa sequenza. La realtà criminale ...

«La paranza dei bambini» scuote il Festival di Berlino : L'incoscienza, la ferocia, l'euforia del crimine. E l'adolescenza negata. «La camorra è l'unica struttura che crede nei giovani. Al Sud, per loro, la criminalità è l'unica risorsa, l'unica possibilità ...

Festival di Berlino 2019 - La paranza dei bambini (dal romanzo di Saviano) guida la squadra dei 5 italiani : 400 film da tutto il mondo divisi in 9 sezioni, circa 30 cinema coinvolti in tutta la città, 11 giorni di programmazione il tutto al costo di 26 milioni di euro di cui 8,2 provenienti dallo Stato. Questo è il profilo istituzionale del più grande (e vero) Festival internazional-metropolitano d’Europa che dal 2020 erediterà l’italiano Carlo Chatrian in qualità di Direttore artistico, sostituendo il decano Dieter Kosslick. Un autentico gigante se ...

