Batman | dopo Ben Affleck i favoriti sono quattro

Si rafforzano le voci su Batman : Court of Owls dopo la pubblicazione di alcuni artwork : Le voci su un nuovo gioco di Batman sono in circolazione da quando Batman: Arkham Knight è stato lanciato nel 2015, ma nelle ultime settimane si sono riscaldate considerevolmente. Come ricorderete, le indiscrezioni emerse qualche tempo fa, volevano Warner Bros. Montreal - lo studio che ha sviluppato Arkham Origins - al lavoro su un nuovo gioco di Batman basato sull'oscura organizzazione criminale Court of Owls. Ora, come segnala Gamingbolt, ...