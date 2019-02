Basket | Coppa Italia | Cremona in finale | battuta Bologna

Basket - Final Eight Coppa Italia 2019 : Vanoli Cremona finalista con un magico Travis Diener - Virtus Bologna superata 102-91 : Per la prima volta nella sua storia la città di Cremona potrà godere della sua squadra di Basket in Finale di Coppa Italia. La Vanoli di coach Meo Sacchetti infatti batte la Segafredo Virtus Bologna per 102-91 al termine di un incontro condotto con autorità fin dal secondo quarto, e che riconferma il ruolo cremonese di nemesi delle V nere, già battute largamente per due volte in Serie A. La Vanoli può ringraziare un quasi trentasettenne ...

LIVE Cremona-Bologna Basket - Semifinale Coppa Italia 2019 in DIRETTA : 75-68 Vanoli dopo tre quarti - la Virtus cerca la rimonta : Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima Semifinale della Final Eight di Coppa Italia 2019. Al Mandela Forum di Firenze si ritrovano di fronte Vanoli Cremona e Segafredo Virtus Bologna. Si tratta di una Semifinale del tutto a sorpresa, perché il pronostico, l’andamento della stagione e i precedenti avrebbero fatto pensare a un derby Milano-Varese. Invece, giovedì, la Vanoli ha giocato una partita di estrema sostanza ...

LIVE Sassari-Brindisi Basket - Semifinale Coppa Italia 2019 in DIRETTA : sfida incerta ed affascinante. In palio c’è la finale : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Banco di Sardegna Sassari-Happy Casa Brindisi, seconda Semifinale delle Final Eight di Coppa Italia 2019. Conosceremo dunque la seconda squadra che si giocherà domani il primo titolo della stagione del basket Italiano. Entrambe le squadre si sono qualificate per le semifinali dopo due vittorie davvero incredibili nei quarti. Non poteva esserci un esordio più alla “Pozzecco” di questo, con ...

LIVE Semifinali Coppa Italia Basket 2019 in DIRETTA : Bologna-Cremona e Sassari-Avellino. Orari - tv e streaming : Le Final Eight della Coppa Italia 2019 di basket non stanno deludendo le aspettative di tifosi e appassionati. Dopo l’incredibile spettacolo e i numerosi colpi di scena che hanno caratterizzato i quarti di finale, si giocheranno oggi, sabato 16 febbraio, le due Semifinali che decideranno quali formazioni potranno contendersi il trofeo nella giornata di domani. Nella prima partita si affronteranno Bologna e Cremona. Gli uomini di Pino ...

Basket - Final Eight Coppa Italia 2019 : al via le semifinali. Cremona - Bologna - Sassari e Brindisi tutte pronte a sfruttare l’occasione : Oggi a Firenze si conosceranno le due squadre che si contenderanno il primo trofeo della stagione. Sono, infatti, in programma le semiFinali delle Final Eight di Coppa Italia 2019: Vanoli Cremona-Virtus Segafredo Bologna e Banco di Sardegna Sassari-Happy Casa Brindisi. Sicuramente due accoppiamenti molto difficili da pronosticare all’inizio della manifestazione e adesso per tutte e quattro c’è davvero la grande occasione non solo di ...

Banco di Sardegna Sassari-Happy Casa Brindisi : Basket - stasera la semifinale di coppa Italia Calcio : serie B - oggi pomeriggio Padova-Foggia : Nella foto l'ingresso del Nelson Mandela Forum di Firenze. È il palazzo dello sport in cui da giovedì si giocano le partite della final eight di coppa Italia nel basket maschile. Eliminate le due favorite, Milano e Venezia, fuori pure Varese e Avellino. Gli irpini sono stati ...

