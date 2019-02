Balotelli a C’è posta per te | Maria | “Mai successa una cosa del genere”

C’è Posta per Te – Pio e Amedeo convocano Balotelli : gli spassosi protagonisti della prossima puntata [VIDEO] : Nella prossima puntata di ‘C’è Posta per Te’ Pio e Amedeo chiamano a rapporto Mario Balotelli: il divertente siparietto nel programma di Maria De Filippi A conclusione del Festival di Sanremo 2019, anche i palinsesti Mediaset riprendono la loro naturale programmazione. Sabato sera infatti ritorna “C’è Posta per Te” con tante sorprese. Il programma condotto da Maria De Filippi ospiterà il duo comico Pio e ...

Sassuolo alla ricerca del dopo-Boateng : Balotelli si propone - c’è anche Caprari : Il Sassuolo si è messo in moto per acquistare un centravanti dopo l’addio di Boateng finito a sorpresa al Barcellona Il Sassuolo ha ceduto Boateng al Barcellona, un prestito con diritto di riscatto fissato ad 8 milioni di euro per il ghanese. Adesso però il club emiliano deve andare a caccia di un valido sostituto per l’attacco, ferma restando la presenza di Babacar e Matri in rosa. Il nome che più affascina i tifosi è quello ...