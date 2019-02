Autonomia | Zaia | «Sì all' intesa con il Veneto o sarà un' ecatombe»

Autonomia : Gruppo Zaia - fase tecnica conclusa - o si chiude l'accordo - o chiude il governo : Venezia, 15 set. (AdnKronos) - “Entro il 15 febbraio ci eravamo presi l'impegno di licenziare il testo base, e cosi è stato. Ora il Movimento 5 Stelle deve concludere quanto da noi iniziato, ovvero la firma definitiva sull'Autonomia del Veneto. Perché, viceversa, sul governo calerà il sipario”. Con

Autonomia : Zaia - 'se c'è buona volontà si chiude in tempi brevi' (2) : (AdnKronos) - "Ad oggi sono state accolte il 70% delle nostre richieste. Al momento, però, per firmare la bozza ci sono delle criticità che vanno risolte. Non mi preoccupo perché c’è ancora tempo e spazio per trattare. Lo sapevamo dal primo giorno che non era una passeggiata", ha ammesso il presiden

Autonomia : Zaia - 'se c'è buona volontà si chiude in tempi brevi' : Venezia, 14 feb. (AdnKronos) - "Il tavolo tecnico Regioni – Ministero si è chiuso con un accordo. A questo seguirà la normale procedura prevista per una norma finanziaria. Ma questo è un grande accordo che va verso l’efficienza". Lo ha sottolineato il presidente del Veneto, Luca Zaia oggi in Consigl

Autonomia : Zaia - 'Chi parla male della riforma è contro la Costituzione' : Venezia, 14 feb. (AdnKronos) - È davvero strano trovare governatori che non vogliono essere autonomi. Mi chiedo come la Campania possa fare queste richieste". Lo ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia oggi in Consiglio regionale rispondendo alle resistenze del Sud alla riforma sull'Autonomia d

Autonomia del Veneto - Zaia : «Bozza firmabile al 70 per cento» : Zaia ha sottolineato che l'accordo raggiunto martedì con il ministero dell'Economia e delle finanze «è un accordo fondamentale che di fatto sblocca tutta la trattativa autonomista». Zaia si aspetta ...

Autonomia : Zaia - 'chi dice che è 'la secessione dei ricchi' non ha capito nulla' : Venezia, 14 feb. (AdnKronos) - "La norma finanziaria come è stata discussa ieri a noi va bene, è immediatamente sottoscrivibile": lo assicura il presidente del Veneto, Luca Zaia intervenuto oggi in Consiglio regionale sul tema dell'Autonomia "E' una rivoluzione epocale, una grande riforma, logico ch

Autonomia : l'indipendentista Morosin - 'Zaia non firmi - oppure abbia il coraggio di dimettersi' (2) : (AdnKronos) - "oppure abbia il coraggio di mettere subito sul tavolo le sue dimissioni in caso di risposta negativa alle legittime e serie richieste del Veneto - sottolinea Morosin - e organizzi in Veneto una manifestazione unitaria di piazza coinvolgendo tutto il Popolo Veneto come da me richiesto

Autonomia : l'indipendentista Morosin - 'Zaia non firmi - oppure abbia il coraggio di dimettersi' : Venezia, 13 feb. (AdnKronos) - “Non è una giornata storica ma è uno storico fallimento!”. Lo sottolinea Alessio Morosin, leader e fondatore Indipendenza Veneta, dopo aver appreso di tutti i dinieghi dati al Veneto da Palazzo Chigi sul fronte Autonomia. “La bozza di intesa fatta girare ieri è una of

Autonomia : Zaia a De Luca - 'un bravo governatore la chiede non la ostacola' : Venezia, 13 feb. (AdnKronos) - “Un bravo governatore come De Luca dovrebbe essere quello che chiede l’Autonomia non quello che la ostacola. L’Autonomia non è mai contro qualcuno ma è la via per favorire la vera assunzione di responsabilità nelle nostre comunità”. Con queste parole, il Presidente del

Autonomia - Governo alla strettoia finale. Zaia : “Se non ci danno ciò che vogliamo - non firmo”. Campania pronta al ricorso : E’ cominciata la settimana dei dubbi amletici per i veneti che, a cominciare dal governatore leghista Luca Zaia, hanno puntato tutto sull’Autonomia, ovvero sull’ottenimento di 23 deleghe dalla Stato per poter gestire in proprio buona parte dei soldi che attualmente finiscono a Roma. Ma la situazione riguarda anche i lombardi e gli emiliano-romagnoli per i quali il 15 febbraio non è il giorno dopo San Valentino, ma il momento ...

Autonomia - Zaia : "Non posso tornare da veneti con una versione annacquata" : 'Noi lavoriamo per trovare una soluzione, però è pur vero che davanti a due milioni e 328mila veneti non posso tornare a casa da Roma con un'intesa annacquata, che fa palesare un'Autonomia finta. ...

Autonomia : Gruppo Zaia - il voto dell'Abruzzo insegna : Venezia, 11 feb. (AdnKronos) - “Ormai siamo giunti al momento del ‘vedo’ e il Movimento del 5 Stelle, primo attore di questo balletto, deve decidersi da che parte stare. Ma se non sarà vera Autonomia, lo dica subito perché i Veneti non accetteranno compromessi”. È questo il commento della CapoGruppo

Autonomia - Zaia : se non sono soddisfatto non firmo alcuna intesa : Roma, 11 feb., askanews, - 'Il futuro di questo governo lo decide Matteo Salvini. Per quanto mi riguarda se non sarò soddisfatto non firmerò. I cittadini veneti ne trarranno il giudizio che riterranno ...

