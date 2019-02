Auto elettriche | la sfida è ridurre i tempi di ricarica - L' ESPERTO IN VIDEO

Bergamo - 11 colonnine per ricarica Auto elettriche : Tiraboschi 53, Piazza Pacati Tarcisio , retro edicola, Via Serassi Carlo 15/A Via Europa fr.11 Piazzale della Scienza fr. 6-8 Via Morali 6/A Via Promessi Sposi Via Vavassori Via Mozart WA 1/A Via ...

Francia - 700 milioni di euro per la diffusione delle Auto elettriche : La Francia ha in programma di investire 700 milioni di euro nei prossimi cinque anni su progetti legati alle auto elettriche e in particolare alla batterie di nuova generazione. L'obiettivo, secondo quanto affermato dall'Eliseo, è rafforzare l'industria europea degli accumulatori per i veicoli alla spina e ridurne la dipendenza dai concorrenti asiatici che attualmente possono contare su una posizione dominante. Stasera i dettagli. I ...

Auto elettriche : Amazon e GM in trattative per quote in produttore pick up Rivian : Amazon e General Motors stanno trattando per investire in Rivian Automotive LLC, società produttrice di pick up elettrici rivale di Tesla.

Trieste Airport - 16 stazioni di ricarica Auto elettriche : Dal prossimo mese di marzo i parcheggi del polo intermodale dell'aeroporto di Trieste saranno dotati di 16 punti di ricarica per auto elettriche , che saranno installati da Enel X , società del Gruppo ...

Auto elettriche - 250 nuove colonnine di ricarica a Torino (ma non solo) : L’Italia si aggiorna e Enel X, la divisione dell’azienda multinazionale che si occupa di energia, sta per installare 250 colonnine per la ricarica di veicoli elettrici nella città di Torino in accordo con l’amministrazione comunale presieduta dalla Sindaca Chiara Appendino. Il mondo delle Auto elettriche non è solo il futuro, è il presente. Lo dimostrano gli investimenti che continuano ad aumentare e continueranno a salire ...

Auto elettriche : FCA pronta a produrre la Fiat 500 : Qualche giorno fa vi avevamo già parlato di come il gruppo FCA fosse impegnato nel processo di revisione del piano di investimenti da 5 miliardi di euro in tre anni per gli stabilimenti italiani, dovuto anche all’introduzione dell’ecotassa da parte dell’attuale Governo. Nonostante questo, in occasione della presentazione dei risultati finanziari dell’ultimo trimestre del 2018 di FCA, l’attuale amministratore delegato del gruppo, Mike ...

Auto elettriche : Model Sondors costa solo 10.000 dollari [GALLERY] : 1/36 ...

Se le Auto elettriche si parlano con gli elettrodomestici : Audi e-tron è la prima macchina elettrica a testare il protocollo Eebus In un mondo digitale, in cui l’elettrificazione delle macchine è in costante aumento, la necessità di una lingua comune è imprescindibile. A tutto ciò sta pensando Eebus, progetto europeo per la promozione di una rete di dialogo per la gestione energetica nell’Internet of things. All’interno di un edificio, per esempio, le auto elettriche, gli ...

Codice della strada - la riforma Moto elettriche in Autostrada e bici contromano. Nuove norme per skate e hoverboard : Il testo in discussione in Commissione trasporti. Molte novità per i ciclisti: agli incroci avranno la precedenza e potranno parcheggiare sui marciapiedi e nelle aree pedonali. In auto non si potrà fumare. Nuove regole anche per hoverboard, skate e monopattini

Auto elettriche : Elon Musk in Europa per il lancio di Tesla Model 3 : Elon Musk in Europa in vista del lancio della Tesla Model 3, il cui arrivo sul mercato è stato più volte rinviato. Musk si è recato a Tilburg in Olanda e nel porto di Zeebrugge in Belgio: ha postato un tweet con una foto di diverse Auto nel parcheggio di un deposito. La tappa principale è la Norvegia, diventata il 3° mercato di riferimento per il gruppo di Auto elettriche. L'articolo Auto elettriche: Elon Musk in Europa per il lancio di Tesla ...

Emissioni zero - Le Auto elettriche da comprare nel 2019 FOTO GALLERY : Sono ancora pochi quelli che le comprano, ma aumentano sempre di più: nel 2018 sono state ben 5.010 le auto elettriche immatricolate in Italia (dati Unrae), con un incremento del 148,5% rispetto al 2017, quando gli esemplari registrati si erano fermati a 2.016 unità.Aspettando lecobonus. Il solo mese di dicembre è stato segnato da una crescita del 92,9% a confronto dello stesso periodo del 2017, mentre a gennaio lincremento rispetto alle ...

Enel X installerà 250 colonnine di ricarica per Auto elettriche a Torino : Torino - Enel X si prepara a sbarcare a Torino. La divisione del gruppo Enel dedicata alla mobilità elettrica e ai servizi innovativi realizzerà 250 punti di ricarica nella città metropolitana di ...

Auto elettriche : al Super Bowl 2019 svelate le nuove e-tron di Audi [FOTO e VIDEO] : 1/73 ...

Auto elettriche : confermata la Volkswagen “alla spina” da 20 mila euro : Nel corso dei prossimi anni, in vista della rivoluzione elettrica, Volkswagen lancerà sul mercato un gran numero di modelli ad emissioni zero, tra i quali un’Auto elettrica economica che costerà circa 20 mila euro. Si tratterà di un crossover elettrico compatto e, secondo quanto è stato confermato dal capo della strategia di prodotto Michael Jost, arriverà tra il 2023 e il 2024. Un modello che avrà nel prezzo il suo punto di forza, sarà il ...