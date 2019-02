Auguri del sindaco di Pesaro a Rossi

MotoGP - Gli Auguri a Valentino Rossi dal mondo dello sport ma non solo [Video] : Condividi su WhatsApp MotoGP - Gli auguri a Valentino Rossi dal mondo dello sport ma non solo [Video] Vota questo articolo

Da Hamilton a Maradona - gli Auguri del mondo dello sport a Valentino Rossi [VIDEO] : I campioni del passato e del presente hanno inviato un video messaggio a Valentino Rossi per i suoi 40 anni E’ il giorno di Valentino Rossi, il Dottore compie 40 anni e il mondo dello sport si mobilita per augurargli buon compleanno. Da Lewis Hamilton a Kimi Raikkonen, passando per Federer, Nadal e Djokovic: Formula 1 e tennis si intrecciano con un unico comune denominatore, la festa del Dottore. Si aggiunge anche il mondo del ...

Uomini e Donne - Ivan deluso e arrabbiato per i mancati Auguri di buon compleanno da Sonia e Natalia : Sonia e Natalia non hanno fatto gli auguri a Ivan per il suo compleanno, festeggiato pochi giorni prima della puntata. Ha mandato un video alla redazionale nel quale ammette di esserci rimasto molto male: "E' così facile far felice una persona nel giorno del suo compleanno, a una persona a cui dici di voler bene, no? Non hanno fatto niente".In redazione è arrivata una lettera da parte di una ragazza che ha mandato un pensiero al tronista. ...

Auguri a Totò : 121 anni fa nasceva il principe della risata : Oggi 15 febbraio è il compleanno di una maschera indimenticabile del nostro cinema, come Antonio De Curtis, in arte Totò e definito "Il principe della risata". Dunque centoventuno anni fa nasceva l'attore i cui film sono conosciuti da ogni generazione, a dimostrazione dell'affetto nei confronti dell'artista poliedrico. La carriera cinematografica di Totò è iniziata in ritardo, come ha lui stesso raccontato nelle sue interviste definendosi un ...

Originali Auguri buon San Valentino 2019 : frasi - immagini e video WhatsApp del 14 febbraio : Fare gli auguri buon San Valentino 2019 dovrebbe venire molto facile, ma a qualcuno, magari per la troppa timidezza, le parole potrebbero anche mancare: tranquilli, veniamo noi in vostro aiuto, così da farvi fare comunque un figurone. La giornata dell'amore va in qualche modo esaltata, nonostante c'è chi possa criticarla ed estendere il periodo di coccole ed abbracci a tutto l'anno (noi la vediamo come un motivo in più per esternare i propri ...

Danna Paola è il nuovo flirt di Neymar? Gli Auguri speciali della messicana a O'Ney : Neymar è uno dei cinque giocatori al mondo più importanti insieme a Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kyliam Mbappé e Antoine Griezmann. Il fuoriclasse del Psg ha da poco chiuso la sua relazione con Bruna Marquezine e secondo i rumors la ...

Georgina Rodriguez sexy accanto all’aereo privato : l’Augurio ai follower prima della partenza [FOTO] : Georgina Rodriguez di nuovo in viaggio, la bellissima fidanzata di Cristiano Ronaldo dopo essere stata in Argentina e a Courmayeur si mostra accanto al jet privato Un viaggio in Argentina per unirsi al lutto della sua famiglia e un giorno sulla neve a Courmayeur senza Cristiano Ronaldo. Questi gli ultimi due viaggi affrontati da Georgina Rodriguez, già pronta a ripartire. La bellissima fidanzata di CR7 si è mostrata sui social pronta per ...

Fabrizio Frizzi oggi compirebbe 61 anni : l'Augurio commovente dell'ex moglie Rita Dalla Chiesa : ... 'È un miracolo' - ESCLUSIVO LA MORTE - Il celebre conduttore è scomparso dopo aver lottato contro una lunga malattia il 26 marzo 2018, lasciando un grande vuoto negli italiani e nel mondo dello ...

CR7 compie 34 anni - Auguri con standing ovation della Juve : Cristiano Ronaldo festeggia 34 anni. Nel giorno del suo compleanno non possono mancare gli auguri della Juventus che tributa al campione portoghese una simbolica 'standing ovation'. Sul sito ...

Juventus - Cristiano Ronaldo compie 34 anni : gli speciali Auguri della società bianconera [VIDEO] : La Juventus ha augurato buon compleanno al portoghese con un video postato sui propri canali social Cristiano Ronaldo festeggia 34 anni. Nel giorno del suo compleanno non possono mancare gli auguri della Juventus che tributa al campione portoghese una simbolica ‘standing ovation’. Sul sito bianconero ricordano l’impatto che CR7 ha avuto sulla squadra alla sua prima stagione a Torino partendo dal fondo, le due ...

Compleanno CR7 - gli Auguri della Juventus : «Cristiano è Cristiano» : TORINO - E' il Compleanno di Cristiano Ronaldo . Il fenomeno portoghese arrivato in estate alla Juventus dal Real Madrid compie 34 anni e la società bianconera ha deciso di fare gli auguri al campione ...

Gli Auguri della Juve per i 34 anni di CR7 : 'Cristiano è Cristiano, non serve usare altri aggettivi per descriverlo: occorrerebbe inventarne. Tutto quello che possiamo fare è tributargli, con tutti i tifosi bianconeri, una standing ovation e ...

Oggi è il Nutella Day : Auguri alla regina delle creme di cacao e nocciole : Era il 1964. Michele Ferrero, figlio di quel Pietro che negli anni '40 aveva fondato ad Alba un laboratorio dolciario destinato a diventare una delle aziende più rinomate del globo, aveva appena deciso di rinnovare nome e ricetta della sua Supercrema, una pasta a base di cioccolato e nocciole. L'obiettivo era quello di trasformarla in un prodotto capace di imporsi anche sugli altri mercati europei. Prese allora la parola inglese ...

Diletta Leotta si unisce a Bob Sinclar - gli Auguri di buon compleanno della sexy giornalista a Neymar [VIDEO] : Diletta Leotta e gli auguri di buon compleanno a Neymar: la speaker radiofonica catanese si unisce a Bob Sinclar per il messaggio al calciatore del PSG Diletta Leotta è volata a Sanremo con Radio 105 per presiedere in questi giorni alla 69ª edizione del Festival. La bellissima speaker radiofonica ha potuto passare una serata accanto al famoso deejay Bob Sinclar e accompagnarlo in consolle. Sul profilo social del musicista francese è ...