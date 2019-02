Attacco al cervello L' inchiesta di PresaDiretta sulle sostanze tossiche che

huffingtonpost

(Di sabato 16 febbraio 2019) "Ilè diverso da tutti gli altri organi: si può vivere con un solo rene ma non si può vivere con metà. Abbiamo bisogno di unperfettamente funzionante". Philippe Grandjean, professore aggiunto all'Università di Harvard, intervistato da Lisa Iotti per la puntata diintitolata "al" in onda sabato 16 febbraio alle 21.45, è uno dei più massimi esperti degli effetti della contaminazione ambientale sulla salute, soprattutto dei bambini."Ilumano è cosi avanzato, rispetto a tutti gli altri animali, perché ha funzioni che i cervelli degli altri animali non hanno. Ma questo richiede uno sviluppo molto lungo, che è estremamente complesso e vulnerabile – spiega Grandjean - se qualcosa va storto non possiamo tornare indietro. Abbiamo una sola ...