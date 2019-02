Atletica | salto in alto | Gianmarco Tamberi è primo nel ranking europeo stagionale La

Atletica - che ritorno di Marcell Jacobs : salto da 8.05 a Madrid e minimo per gli Europei : Marcell Jacobs è tornato al salto in lungo dopo quasi due anni interamente dedicati alla velocità (10.08 sui 100 metri) e ha subito fatto centro. In occasione della quarta tappa del World Indoor Tour, il circuito internazionale di meeting al coperto organizzato dalla IAAF, il 24enne è balzato a 8.05 metri: ottima misura in quel di Madrid, la terza della carriera dell’italo-texano che vanta un personale di 8.07 risalente al 4 febbraio 2017. ...

Atletica - Marcel Jacobs torna al salto in lungo : “Resta il mio primo amore e sono in forma” : Certi amori non si possono dimenticare. Senza voler eccedere in romanticismo, pensare al rapporto tra il salto in lungo e al 24enne Marcel Jacobs, atleta nostrano capace di misure importanti in questa specialità e nello stesso tempo di tempi rilevanti nella velocità, sembra riprendere da dove aveva interrotto poco meno di due anni fa Lo si era lasciato alla mancata qualificazione alla Finale degli Euroindoor di Belgrado quando l’azzurro ...

Atletica - salto con l’asta : bella prova per Stecchi a Lodz : Claudio Stecchi a Lodz, in Polonia, ha fatto registrare l’ottima misura di 5,65 a soli 5 centimetri dal suo record personale bella conferma per Claudio Stecchi a Lodz, in Polonia. L’astista delle Fiamme Gialle chiude al quarto posto l’Orlen Cup 2019 con la misura di 5,65, a cinque centimetri dal 5,70 che sabato 19 gennaio a Nevers (Francia) l’ha reso il secondo azzurro di sempre al coperto con il miglior salto indoor degli ultimi ...

Atletica : Mariya Lasitskene e Anna Chicherova stellari a Mosca. Impressionanti le russe nel salto in alto : Prestazioni altissimo profilo nel salto in alto in Russia, sul versante femminile. Al Russian Winter, che si è tenuto a Mosca, Mariya Lasitsken e Anna Chicherova hanno dato spettacolo. Una gara su livelli che non si vedevano da un decennio, tenendo conto che entrambe hanno cercato la misura a 2.06. Alla fine della fiera, l’eccezionale 2.04 di Lasitskene è degno di menzione per la grande dimostrazione di forza nel gesto e ...