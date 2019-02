Atletica – Assoluti indoor di Ancona | Vicenzino quarta italiana di sempre nel lungo

Atletica - il 'volo' di Gianmarco Tamberi : salta 2 - 32 agli Assoluti di Ancona : Show di Gianmarco Tamberi ai campionati Assoluti indoor di Ancona. Il saltatore italiano delle Fiamme Gialle ha superato 2,32 metri al primo tentativo, seconda prestazione mondiale dell'anno dopo il 2,...

Atletica – Campionati Italiani Assoluti indoor : il primo titolo è di Elena Vallortigara : Campionati Italiani Assoluti indoor di Ancona: Vallortigara alto tricolore, 1,92 ad Ancona È di Elena Vallortigara il primo titolo assegnato ai Campionati Italiani Assoluti indoor di Ancona. Nell’anteprima dedicata al salto in alto, tra dj set e pubblico caloroso al Palaindoor, la vicentina dei Carabinieri con 1,92 migliora di due centimetri il primato personale indoor e anche l’1,90 dell’esordio di sabato scorso a Banska Bystrica, poi ...

Atletica – Campionati Italiani Assoluti indoor : Tamberi spettacolare ad Ancona - Gianmarco vola a 2 - 32 : Campionati Italiani Assoluti indoor: Tamberi a 2,32 ad Ancona Grande prestazione di Gianmarco Tamberi ai Campionati Italiani Assoluti indoor di Ancona. Davanti al pubblico di casa l’azzurro supera 2,32 nel salto in alto al primo tentativo, seconda prestazione mondiale dell’anno dopo il 2,35 del giapponese Naoto Tobe, e migliore misura d’Europa. Gimbo, in un Palaindoor strapieno e mai così galvanizzato, migliora il primato ...

Atletica – Campionati Assoluti Indoor : al via il weekend tricolore di Ancona! : Al via i Campionati Assoluti Indoor di Atletica ad Ancona: grandi protagonisti Antonella Palmisano nella marcia e Ayomide Folorunso nei 400 metri Sono iniziati ad Ancona i Campionati Italiani Assoluti Indoor: primi titoli da assegnare, oggi, l’alto maschile e femminile. Tanti i protagonisti azzurri del weekend tricolore. Sabato 16 febbraio passerella sui 3000 di marcia per il bronzo mondiale ed europeo Antonella Palmisano (Fiamme ...

Atletica - Campionati Italiani Assoluti indoor : Folorunso e Palmisano in gara ad Ancona : Tutto pronto per il weekend dei Campionati Italiani Assoluti indoor di Ancona: Ayomide Folorunso e Antonella Palmisano fra le protagoniste più attese Tante sfide al femminile per il weekend dei Campionati Italiani Assoluti indoor di Ancona (venerdì 15-domenica 17 febbraio), ultimo treno verso gli Europei indoor di Glasgow (1-3 marzo). Ayomide Folorunso (Fiamme Oro) torna in pista alla ricerca del tricolore dopo i progressi delle scorse ...

Atletica - Filippo Tortu salta gli Assoluti Indoor e si lancia verso il futuro. Tra 100 e 200 per sognare in grande : Filippo Tortu ha già terminato la propria stagione al coperto, il brianzolo ha deciso di limitare le sue apparizioni invernali ad appena due gare Indoor sempre sui 60 metri: 6.58 lo scorso 20 gennaio ad Ancona quando migliorò il proprio personale portandosi a sette centesimi dal record italiano di Michael Tumi e poi 6.59 a Berlino il 1° febbraio. Due uscite di spessore per il 20enne che ha testato la propria gamba dopo una lunga assenza dalle ...

Atletica - Assoluti indoor : Tamberi e Jacobs tra i protagonisti ad Ancora nel weekend dal 15 al 17 febbraio : Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs fra i principali protagonisti dei Campionati Italiani Assoluti indoor di Atletica: appuntamento ad Ancona dal 15 al 17 febbraio In arrivo ad Ancona il weekend dei ...

