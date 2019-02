Atalanta-Milan 1-3 | le pagelle di CalcioWeb FOTO ...

Prova di forza del Milan - Piatek ‘spara’ ancora : è dei rossoneri lo scontro Champions contro l’Atalanta [FOTO] : 1/25 Spada/LaPresse ...

Pagelle Atalanta-Milan 1-3 - highlights e tabellino del match – VIDEO : Pagelle ATALANTA MILAN – Blitz Milan all’Atleti Azzurri d’Italia. Splendido successo in rimonta degli uomini di Gennaro Gattuso in casa dell’Atalanta. Una partita già sulla carta non semplice che per i rossoneri si è anche messa male quando al 33′ Ilicic ha servito un pallone al bacio a Freuler che il centrocampista nerazzurro non sbaglia. […] L'articolo Pagelle Atalanta-Milan 1-3, highlights e tabellino del match – ...

Nulla può l’Atalanta contro questo… Piatek : la doppietta del Pistolero fa volare in alto il Milan! : Piatek da infarto, la doppietta dell’attaccante polacco del Milan manda ko l’Atalanta allo stadio Atleti Azzurri d’Italia Milan, da quando c’è Piatek è tutta un’altra storia. L’anticipo della 24ª giornata di campionato tra Atalanta e Milan vede erigersi a grande protagonista l’attaccante polacco, capace di segnare ogni 52 minuti di gioco con la maglia rossonera. Da quando è tra le fila della ...

Anticipo Serie A - Atalanta-Milan 1-3 : 22.26 Prepotente vittoria del Milan che passa 3-1 a Bergamo in casa dell'Atalanta. Inizio lento e di studio, poi il match s'accende. Bergamaschi avanti al 33'. Ilicic inventa per Freuler che con il piattone piega le mani a Donnarumma.Nel recupero del primo tempo pari rossonero con una gran girata volante di Piatek su cross di Rodriguez (46'). Nella ripresa Hateboer rinvia proprio sui piedi di Calhanoglu che 'fulmina' Berisha con una bomba di ...

Atalanta-Milan 1-2 La Diretta Piatek-Calhanoglu - sorpasso rossonero : Atalanta e Milan si sfidano questa sera alle ore 20.30, ed è questo senza dubbio il big match della 24a giornata di Serie A; a scendere in campo infatti sono due delle squadre più in forma del torneo, ...

Atalanta-Milan - arriva la quinta magia rossonera di Piatek : girata pazzesca del polacco [VIDEO] : girata pazzesca a difesa schierata, Piatek pareggia contro la squadra di Gasperini prima dell’intervallo di Atalanta-Milan Un gol ogni 59 minuti, è questo lo score di Krzysztof Piatek al Milan. Una girata pazzesca a difesa dell’Atalanta schierata e l’attaccante rossonero segna il suo quinto gol con la maglia del Milan. Guardare il video per credere: ?????? ???????? : ??????? 1 × 1 ????? .. ????? ????? ?????? .. ...

Atalanta Milan - formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE : formazioni ufficiali Atalanta , 3-4-1-2, : Berisha; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Gomez; Ilicic, Zapata. All: Gasperini Milan , 4-3-3, : Donnarumma; Calabria, ...