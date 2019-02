vanityfair

: Ascolti Tv: lo «scontro» fra Antonella Clerici e Maria De Filippi finisce in parità - MarioManca : Ascolti Tv: lo «scontro» fra Antonella Clerici e Maria De Filippi finisce in parità - fainformazione : Ascolti Radio di Venerdì 8 febbraio 2019: lo scontro atteso nel venerdi sera sanremese, vince Radio 103 su Rai Radi… - fainfocultura : Ascolti Radio di Venerdì 8 febbraio 2019: lo scontro atteso nel venerdi sera sanremese, vince Radio 103 su Rai Radi… -

(Di sabato 16 febbraio 2019) «Fa schiuma ma non è un sapone»Il caso BigazziIl ritorno dopo la gravidanzaI maloriIl ricordo di OliverIl team storicoIl ritorno di Fabrizio Frizzi in tvIl ricordo di FabrizioL'addioBionde, potenti e di successo. A legareDenon è solo la simpatia che hanno sempre riconosciuto l’una all’altra, ma anche un certo nervosismo nello scontrarsi nelle serate più delicate del palinsesto televisivo. Quando Canale 5 trasmette Tu Sì Que Vales, Raiuno risponde con Portobello. Quando il Biscione cala l’asso di C’è Posta per Te, il Servizio Pubblico tenta la strada di Senza Parole. L’ultima sfida è quella del venerdì sera, con la nuova edizione di Sanremo Young contro lo speciale di Uomini e Donne intitolato La Scelta, dove la Decompare solo nelle vesti di produttrice e non di ...