App Bancoposta : buoni fruttiferi e libretto postale online - come si usa : App Bancoposta: buoni fruttiferi e libretto postale online, come si usa Con la app Bancoposta sarà possibile anche gestire il risparmio postale comodamente da smartphone. È questa una delle novità più importanti dell’applicazione che si può scaricare gratuitamente sia sul Google Play Store, sia sull’Apple Store. Grazie alle nuove funzionalità sarà quindi possibile monitorare il saldo e la lista dei movimenti e per i titolari di libretto ...