Anticipazioni Una Vita | prossima settimana | Antoñito viene arrestato

Il Segreto - Elsa sviene dopo una traumatica telefonata : Anticipazioni dal 17 al 22 febbraio : Tornano ancora una volta le trame, i sotterfugi, le alleanze e le cospirazioni de Il Segreto, la soap opera spagnola che fin dal 2013 tiene incollati gli spettatori alle vicende che hanno come sfondo l’immaginaria cittadina di Puente Viejo. I nuovi episodi vanno in onda da domenica 17 febbraio a venerdì 22, sempre su Canale 5 dalle 16.30 tranne la domenica, dove la messa in onda è leggermente anticipata alle 16.20. Di seguito tutte le ...

UNA VITA - Anticipazioni puntata di domenica 17 febbraio 2019 : anticipazioni puntata 643 (seconda parte), 644 e 645 (prima parte) di Una VITA di domenica 17 febbraio 2019: Belarmino si inventa diverse scuse per non recarsi a ritirare i soldi in Comune e così ci fa andare Antoñito. Una volta ricevuti i soldi, chiede al ragazzo di custodirli nella cassaforte del padre. Olga desidera unirsi al viaggio di Samuel e Blanca, ma alla fine la sorella la convince a restare a casa. Ursula scopre la destinazione del ...

Una Vita Anticipazioni spagnole : Blanca rapita e narcotizzata dalla sorella Olga : Le avventure dello sceneggiato iberico “Una Vita” sorprendono sempre di più. Come hanno già avuto modo di vedere i telespettatori italiani, una new entry ha dimostrato di essere crudele come la madre Ursula Dicenta. Stiamo parlando di Olga (Sara Sierra), che è giunta ad Acacias 38 per vendicarsi di colei che l’ha messa al mondo per averla abbandonata nel bosco delle dame all’età di cinque anni. Purtroppo le anticipazioni ci dicono che la ...

Anticipazioni Una Vita dal 18 al 22 Febbraio 2019 : Antonito arrestato : Una Vita Anticipazioni prossima settimana: Antonito in carcere, Victor regala un anello a Maria Luisa La prossima settimana a Una Vita ne vedremo di tutti i colori. Partiamo dal povero Antonito. Il ragazzo scopre di essere stato incastrato da Belarmino. Quest’ultimo chiede al giovane Palacios di andare a ritirare i soldi in comune e di […] L'articolo Anticipazioni Una Vita dal 18 al 22 Febbraio 2019: Antonito arrestato proviene da ...

Una Vita : SALTO TEMPORALE di 10 ANNI nelle puntate spagnole - Anticipazioni : I telespettatori spagnoli di Acacias 38 (Una Vita) stanno per assistere ad un cambiamento epocale nelle storie dei personaggi; come riporta Cultura En Serie, le vicende ambientate nel quartiere madrileno di Acacias andranno avanti di dieci ANNI a causa di un improvviso SALTO TEMPORALE. La notizia ha sorpreso, ovviamente, tutti i fan spagnoli della telenovela. Una Vita, puntate spagnole: quali personaggi restano dopo il SALTO TEMPORALE? In ...

Una Vita Anticipazioni : OLGA rapisce BLANCA - la ucciderà? : Nel corso delle prossime puntate italiane di Una Vita, OLGA (Sara Sierra) non riuscirà a tenere a freno la sua pazzia e, proprio per questo, arriverà a narcotizzare e a rapire la sorella gemella BLANCA (Elena Gonzalez). Spieghiamo meglio come si arriverà a questa tesissima svolta… Le anticipazioni segnalano che tutto comincerà nell’istante in cui Ursula (Montserrat Alcoverro) spingerà OLGA a sedurre Diego (Ruben De Eguia) al fine di ...

Una Vita Anticipazioni 15 febbraio 2019 : Samuel e Blanca investigano su Olga : Preoccupati per i comportamenti strani della ragazza, i coniugi Alday raggiungono il Bosco delle Dame alla ricerca della verità sulla Vita di Olga.

Anticipazioni Una Vita - prossima settimana : una proposta sgradita : Una Vita, Anticipazioni puntate 17-22 febbraio: Maria Luisa furiosa Nuovi inconvenienti turberanno i personaggi di Acacias 38 nelle prossime puntate di Una Vita. Presto Viktor farà una proposta inaspettata a Maria Luisa, scioccandola. Il ragazzo proporrà alla figlia di Ramon di partire con lui alla volta di Parigi. Un viaggio motivato dalla volontà di aiutare il padre ad aprire una pasticceria per iniziare una nuova Vita in Francia con la ...

Anticipazioni Il Segreto prossime settimane : Isaac e la Laguna nel buio di un capanno : La storia d'amore tra Isaac ed Elsa sta appassionando moltissimi telespettatori de Il Segreto, la soap in onda tutti i giorni su Canale 5. Le Anticipazioni della prossime settimane ci svelano che il Guerrero sposerà Antolina ma allo stesso tempo continuerà a pensare incessantemente alla sua Elsa. Ecco passo passo quello che accadrà. A breve ne Il Segreto Le Anticipazioni de Il Segreto delle prossime settimane ci rivelano che Antolina perderà ...

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Samuel smaschera Ursula : Il povero Samuel si troverà a fare i conti con un doppio tradimento, quello di sua moglie Blanca e quello dI Ursula ai danni di suo padre e dell'intera famiglia Alday.

UNA VITA - Anticipazioni puntata di venerdì 15 febbraio 2019 : anticipazioni puntata 643 (prima parte) di Una VITA di venerdì 15 febbraio 2019: Samuel e Blanca intendono recarsi al Bosco delle Dame per scoprire tutta la verità su Olga, mentre quest’ultima inizia a imitare i gesti della sorella e a ripetere le frasi che dice. María Luisa si infuria con Victor per non averle detto che Susana è la madre di Simon. Intanto Victor avvisa il maggiordomo e le dice che María Luisa sa ...

