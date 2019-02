Anticipazioni spagnole Il Segreto | Fe lascia per sempre Puente Viejo

Il Segreto Anticipazioni spagnole : Severo contro i Molero : Il Santacruz sarà presto protagonista di una nuova storyline che lo vede a confronto con i criminali fratelli Molero.

Una Vita Anticipazioni spagnole : Blanca rapita e narcotizzata dalla sorella Olga : Le avventure dello sceneggiato iberico “Una Vita” sorprendono sempre di più. Come hanno già avuto modo di vedere i telespettatori italiani, una new entry ha dimostrato di essere crudele come la madre Ursula Dicenta. Stiamo parlando di Olga (Sara Sierra), che è giunta ad Acacias 38 per vendicarsi di colei che l’ha messa al mondo per averla abbandonata nel bosco delle dame all’età di cinque anni. Purtroppo le anticipazioni ci dicono che la ...

Una Vita : SALTO TEMPORALE di 10 ANNI nelle puntate spagnole - Anticipazioni : I telespettatori spagnoli di Acacias 38 (Una Vita) stanno per assistere ad un cambiamento epocale nelle storie dei personaggi; come riporta Cultura En Serie, le vicende ambientate nel quartiere madrileno di Acacias andranno avanti di dieci ANNI a causa di un improvviso SALTO TEMPORALE. La notizia ha sorpreso, ovviamente, tutti i fan spagnoli della telenovela. Una Vita, puntate spagnole: quali personaggi restano dopo il SALTO TEMPORALE? In ...

Il Segreto Anticipazioni spagnole : Mauricio informa gli amici di Puente Viejo della morte di Fe : Ferita a morte da Faustino, Fe sembra non farcela. Ma c'è qualcosa che non quadra... potrebbe trattarsi di una messinscena organizzata da Mauricio?

Una Vita Anticipazioni spagnole : Samuel smaschera Ursula : Il povero Samuel si troverà a fare i conti con un doppio tradimento, quello di sua moglie Blanca e quello dI Ursula ai danni di suo padre e dell'intera famiglia Alday.

Il Segreto Anticipazioni spagnole - Francisca contro Maria : Roberto deve scomparire! : anticipazioni Il Segreto dalla Spagna: Francisca disposta a far di tutto per far scomparire Roberto! Francisca Montenegro si ostinerà a controllare la vita di Maria Castaneda! Le anticipazioni spagnole de Il Segreto sono chiare: vorrà allontanare per sempre dalla figlioccia Roberto, l’uomo che si è perdutamente innamorato di lei. Vorrà fare di tutto affinché la […] L'articolo Il Segreto anticipazioni spagnole, Francisca contro Maria: ...

Il Segreto Anticipazioni spagnole : Adela riconosce in Basilio una vecchia conoscenza! : Adela conosce il suo persecutore, vediamo cosa rivelano spoiler provenienti dalla Spagna sull'identità dell'uomo.

Una Vita Anticipazioni spagnole : Martin muore per colpa di Ursula : Dietro il drammatico omicidio di Martin Enraje si nasconde ancora una volta la Dark Lady di Acacias, Ursula Dicenta.

Una Vita - Anticipazioni spagnole : RAMON spara per sbaglio a FELIPE : In uno dei nostri post recenti dedicati alle anticipazioni spagnole della telenovela Una Vita, vi avevamo messo al corrente di un’inquietante news su FELIPE Alvarez Hermoso (Marc Parejo): secondo quanto riportato da Cultura en Serie, l’avvocato sarebbe infatti rimasto ferito a causa di un colpo di pistola. Le puntate in oggetto sono andate in onda in Spagna ed è stato sciolto ogni dubbio sulla questione. Una Vita, trame spagnole: ...

Una Vita Anticipazioni spagnole : Arturo muore il giorno del suo matrimonio : Il terribile colonnello ha trovato l'amore in Silvia ma il giorno delle loro nozze, il Valverde viene ucciso dal nemico giurato della sua compagna.

Anticipazioni spagnole Il Segreto : Fè è viva ma deve lasciare il paese : Le Anticipazioni della puntate spagnole de Il Segreto ci rivelano che tutta Puente Viejo crederà che Fè sia morta a causa di un colpo di pistola. In realtà la donna è viva e pronta a lasciare per sempre il paese. Prima di andare, però, la bottegaia chiederà all'amato di seguirla. Ecco i dettagli della vicenda. La non morte della bottegaia Le Anticipazioni spagnole della soap Il Segreto ci comunicano che a Puente Viejo arriverà Faustino per ...

Anticipazioni Il Segreto - puntate spagnole : un tragico addio : Il Segreto, Anticipazioni puntate straniere: il Segreto di Fe Le puntate de Il Segreto attualmente in onda in Italia stanno appassionando il pubblico di Canale5. Le Anticipazioni spagnole de Il Segreto annunciano nuovi clamorosi colpi di scena: Fe muore? A Puente Viejo arriverà un certo Faustino che cercherà di mettersi in contatto con Fe. La donna ha un debito con l’uomo, deve restituirgli una grossa somma di denaro. Lo strano ...

Anticipazioni Una Vita - puntate spagnole : Arturo muore? : Una Vita, Anticipazioni puntate straniere: Valverde ferito al cuore Nelle prossime puntate di Una Vita, Arturo Valverde pagherà per le sue cattiverie. Il Colonnello avrà la peggio durante un duello, causato da Elvira. La giovane infatti, per far ingelosire Simon, bacerà Viktor. La scena verrà vista da Ursula che riferirà tutto a Valverde. L’uomo per difendere l’onore della figlia, sfiderà a duello il pasticcere. Viktor verrà ...

Il Segreto - Anticipazioni spagnole : FE è viva ma deve lasciare Puente Viejo : I sospetti legati all’incerta morte di Fe Perez (Marta Tomasa Worner) nelle puntate spagnole de Il Segreto erano reali: grazie alle anticipazioni rilasciate da Cultura En Serie è stato infatti reso noto che la simpatica rossa non passerà a miglior vita. Chiariamo dunque che cosa sta effettivamente succedendo in Spagna… Se ci avete letto in precedenza, sapete già che è arrivato a Puente Viejo il cattivissimo Faustino. Quest’ultimo ha ...