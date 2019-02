Anche i fumetti rendono omaggio alla Festa nazionale del Gatto

meteoweb.eu

(Di sabato 16 febbraio 2019)del, che sarà celebrata domani domenica 17 febbraio. E’ appena uscito in Italia, infatti, “Lo Sfi– Nekonaughey”, il volume che vede come protagonista unpaffuto e simpatico, perògoffo, pasticcione e perseguitato dsfortuna. L’opera raccoglie le irresistibili strisce disegnate da Q-rais, nome d’arte del giovanesta giapponese Yusuke Sakamoto. Pubblicate inizialmente sui social dallo stesso autore e poi uscite in libreria in Giappone e in tutta l’Asia, hanno riscosso un gigantesco successo. Ora il volume è stato pubblicatoin Italia graziecasa editrice Star Comics. “Questo adorabile micione è diventato in breve tempo un vero fenomeno di costume nel mercato asiatico, ispirandolinee di gadget e vari prodotti di merchandising”, sottolinea Claudia Bovini, direttore editoriale di ...