Analisi Auditel | La serata di venerdì 15 febbraio 2019

Analisi Auditel della quarta serata di Sanremo 2019 : Come è andata in termini di ascolti "visivi" la quarta serata del Festival di Sanremo 2019? Per rispondere a questa annosa domanda ci vengono in soccorso le nostre care curve degli ascolti minuto per minuto, che fotografano alla perfezione, meglio di qualunque numerello, l'andamento degli ascolti.Partiamo dunque dal nostro classico grafico con le linee che rappresentano lo share minuto per minuto, dove possiamo vedere come la curva blu ...